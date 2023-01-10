10 января
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Экономика

В Барнауле выставили на продажу ресторан «Русский Shanghai»

Барнаульский ресторан «Русский Shanghai», расположенный около одного из зданий мэрии (что на пр. Ленина), выставили на продажу, объявление об этом появилось на сайте Avito. Ресторан позиционировался как заведение с китайской и европейской кухней. Продается сам бизнес без помещения, которое находится в аренде. Продавец установил цену с оговоркой: возможен торг.

Ресторан «Русский Шанхай».
Ресторан «Русский Шанхай».
Дмитрий Лямзин.

Ресторан «Русский Shanghai» открылся в 2018 году на пр. Ленина, 20 — в цокольном этаже, где долгое время находилось заведение Il Patio. Помещение ресторана арендовано.

«Русский Shanghai» — ресторан с китайской и европейской кухней. Соответственно, и место приготовления пищи здесь разделено на два — для европейских и китайских блюд.

По словам продавца, общая площадь помещения — 375 кв. метров, оно разделено на четыре зала. Есть банкетный зал на 15 человек, а кроме него — еще 62 посадочных места.

Автор объявления сообщает, что у ресторана есть лицензия на продажу алкоголя, наработана база постоянных гостей и подключена служба «Яндекс-доставки». Продавец просит за ресторан 6 млн рублей и утверждает, что возможен торг с заинтересованным покупателем.

Ресторан «Русский Шанхай».
Ресторан «Русский Шанхай».
Дмитрий Лямзин.

Кроме ресторана «Русский Shanghai» на Avito также есть объявления о продаже и других более-менее раскрученных заведений — например, бара Liberty на пр. Красноармейском, 72. Но таких объявления единичные, большинство предлагаемых на продажу ресторанных бизнесов — небольшие типовые кофейни.

Ранее altapress.ru рассказывал, что совладельцем ресторана является Константин Фокин, в 2004—2006 годах он возглавлял «Алтайкрайгазсервис», в дальнейшем также занимался бизнесом, связанным с продажей сжиженного газа. А открыть ресторан его уговорили друзья.

Фокину приглянулась идея ресторана «Русский Шанхай» в другом городе, в котором он также ведет основной бизнес и где заведения с азиатской кухней — чуть не на каждом углу. В Барнауле, наоборот, в тот момент не было ни одного.

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