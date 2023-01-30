30 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

В Бийске аэропорт может полностью перейти частникам

В Бийске аэропорт может полностью перейти в руки частников. Власти Алтайского края ищут оценщиков, которые смогут определить его стоимость, пишет «Бийский рабочий».

Самолет в ясном небе.
Самолет в ясном небе.
СС0

Сейчас Алтайскому краю принадлежит 5,1% акций бийского аэропорта. Это 354 702 штуки ценных бумаг.

Сколько стоит этот пакет, нужно понять перед продажей. Регион планирует заплатить оценщикам 227 тыс. рублей. Затем бумаги выставят на торги.

Ранее, напоминает издание, власти края заявили, то не видят перспектив развития аэропорта в Бийске.

Это связано с тем, что поток туристов обслуживают соседние аэропорты.

Ранее сибиряки застряли в аэропорту, ожидая самолета на Анталью.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость