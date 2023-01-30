В Бийске аэропорт может полностью перейти частникам

Сейчас Алтайскому краю принадлежит 5,1% акций бийского аэропорта. Это 354 702 штуки ценных бумаг.
Сколько стоит этот пакет, нужно понять перед продажей. Регион планирует заплатить оценщикам 227 тыс. рублей. Затем бумаги выставят на торги.
Ранее, напоминает издание, власти края заявили, то не видят перспектив развития аэропорта в Бийске.
Это связано с тем, что поток туристов обслуживают соседние аэропорты.
Ранее сибиряки застряли в аэропорту, ожидая самолета на Анталью.
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