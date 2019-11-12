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«Мне страшно всегда, но без риска в бизнесе не будет результата». Создатель «Грильницы» об истории своего успеха

В Барнауле на форуме «Мой бизнес» перед молодыми предпринимателями выступил соучредитель и генеральный директор сети ресторанов «Грильница» Дмитрий Иванов. Он рассказал о том, как из продавца колбасными изделиями стал одним из ведущих бизнесменов Алтайского края, где и при каких обстоятельствах открыл первую «Грильницу» и почему всегда нужно уметь рисковать в своем деле.

Дмитрий Иванов на открытии нового ресторана "Грильница".
Дмитрий Иванов на открытии нового ресторана "Грильница".
Дмитрий Лямзин. "Алтапресс"
Краткое содержание

О своей компании

— В этом году «Грильнице» исполнилось 8 лет. Нас знают в Барнауле, знают в Алтайском крае и за его пределами. Мы открываемся в разных городах и регионах, у нас всё круто. Но я хотел бы вернуться в 2011 год и рассказать, как мы открывали главную «Грильницу» в Барнауле. Кстати, вы знаете где была первая Грильница? Молодцы! Точно, на Юрина.

Об идее первого бизнеса

— Сначала расскажу о том, как появилась идея заниматься общепитом. Она возникла сразу, 12 лет назад я учился в АлтГТУ на 2 курсе и уже тогда решил заняться бизнесом. У меня было большое, жгучее желание работать, но я учился на очном отделении и вынужден был думать о бизнесе просто потому, что мне нужно было закончить вуз.

Тогда я начал искать идею. И знаете где я нашел эту идею? Я зашел на базар, на самый обычный базар, посмотрел в разные стороны и пошёл туда, где была самая длинная очередь. Подошёл, а там женщина на базаре торгует колбасой — к ней очередь метров 100. Тогда я понял, что спрос на этот продукт очень большой.

Открытие 9-го ресторана “Грильницы” в Барнауле.
Открытие 9-го ресторана «Грильницы» в Барнауле.
Анна Зайкова

С младшим братом через полгода мы открыли такой же отдел. У нас было 30 тыс. рублей, мы заняли их у своей тети безвозвратно. Я стал продавцом в этом отделе — я реально торговал 2 года колбасой. Меня в «политехе» тогда все знали: «А, это Дима, который вечно пахнет колбасой и отсыпается перед работой!».

О расширении бизнеса

— Через 3−4 года после того, как мы начали заниматься колбасными изделиями, у нас была уже сеть, состоящая из 4−5 отделов. Мне поверил народ, как продавцу, и наш товар покупали и покупали. Это была безумная работа, я сильно уставал. Но! За четыре года мы накопили 4 млн рублей, и эти деньги мы хотели инвестировать в развитие наших колбасных изделий.

Мы начали искать новые места. И как-то раз едем по улице Юрина с братом, а там три полуразвалившихся комка стоят и на всех объявление: «Продаю». Мы звоним сразу, мужчина берет трубку:

— Здравствуйте! — Здравствуйте! — Продаете? — Ну, как бы я уже продал, завтра будет сделка.

Открытие 9-го ресторана “Грильницы” в Барнауле.
Открытие 9-го ресторана «Грильницы» в Барнауле.
Анна Зайкова

Мы напрашиваемся на встречу этим же вечером и даем продавцу задаток 50 тыс. рублей. Ребят, мы не стали оставлять на завтра это дело, а взялись за него в тот же день, и у нас появилось крутое место, которое мы сильно хотели взять.

Мы сделали реконструкцию под колбасную — площадь нашего павильона составила примерно 50 кв. метров. Но собственник оставил 20 кв. метров себе и построил отдельное помещение, чтобы продавать там кока-колу, шоколадки и т.д.

После реконструкции он стал сдавать в аренду своё помещение. Мы были вынуждены арендовать его еще за 30 тыс. рублей, и там открыть колбасный отдел. Мы боялись, что будет конкуренция, наши страхи мотивировали нас.

О первом опыте продажи шаурмы

— И вот мы открыли колбасный, у нас павильон. Стоим мы с младшим братом и думаем: чем нам еще заняться? Как думаете, идея пришла сразу? Сразу! А знаете, почему? Напомню, я учился в «политехе». Поднимите руки, кто учился в политехе? 70% зала.

&quot;Грильница&quot; показала свое новое заведение.
«Грильница» показала свое новое заведение.
Анна Зайкова

Кто ел шаурму в политехе? Все ели. Я ел по две штуки в день — это было вкусно и дешево. И мы, прежде всего, захотели создать крутой продукт. Как это сделать? Мы не знали, с чего начать, не могли разработать продукт полтора года — все это время мы выживали.

Мы не вкладывались в маркетинг. Зачем нам антиреклама, если у нас невкусная шаурма? Мы вели бухгалтерию в ручном режиме. И тогда начали думать, как нам назвать нашу точку, как назвать продукт. «Посольская»? «Народная»? «Знатная»? Это все мы придумали сами.

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Экономика

Мы смеялись, но мы оставили эти названия. Мы приняли на работу повара Петю, который нам показал, как делать крутую шаурму. Он обучил будущих поваров, мы взяли кассира и она поделилась своими знаниями с девочками.

После этого мы начали работать. Думали, что сейчас посыпятся деньги. Нет, через месяц на нас посыпались проблемы.

Нас взяло отчаяние: дошло до того, что нами начали манипулировать сотрудники, мы не могли платить зарплату. И знаете, что было самое главное, последней каплей, которая заставила нас измениться? Рассказываю.

Я приезжаю на точку вечером за отчетом, забрать деньги и всё проверить. Идет старший кассир в новой шубе за 150 тыс. рублей. Она идет такая классная, в шубе за 150 тыс. А я в куртке, она у меня блестела, потому что я её износил уже. Я ей говорю:

— Привет! — Здравствуйте! — Как дела? — Хорошо, как у вас?

Я хотел сказать «хреново», но не сказал, а понял, что нужно всех увольнять.

Открытие 9-го ресторана “Грильницы” в Барнауле.
Открытие 9-го ресторана «Грильницы» в Барнауле.
Анна Зайкова

О перезагрузке бизнеса

— И мы в самом деле уволили половину, а вторая половина от нас ушла сама — у них просто не было выбора. С нами остались двое сотрудников — Аня и Айбек. Преданные ребята! Мы закрылись и уехали в Горный-Алтай. Там перезагрузились — три дня отдыхали — вернулись и начали все сначала.

Мы наняли команду поваров, дали им зарплату за счет колбасного бизнеса, потому что тот работал в плюс, а «Грильница» в минус — в месяц мы теряли примерно 300 тыс. рублей.

Начали работать, моя жена встала на кассу. Я сказал ей: «Нам важна обратная связь, ты будешь давать нам информацию о клиентах». Первым делом, мы начали разрабатывать крутой вкусный продукт.

&quot;Грильница&quot; на Комсомольском проспекте.
«Грильница» на Комсомольском проспекте.
altapress.ru

Для этого купили на Солнечной поляне помещение в 20 кв. метров, где мариновали мясо. Думали, как нам сделать соус, пытались создать уникальный вкус нашего продукта. Это продолжалось полтора года. Все это время мы держались за счет первого бизнеса и за счет оборота.

При этом мы не вкладывали в ремонт, поверьте — нет смысла. Можно вложить в ремонт, даже 20 млн, но если нет хорошего продукта, ничего не получится. Как только мы создали продукт, к нам через полгода встали очереди.

И потом через полгода мы открыли вторую «Грильницу» на Балтийской. А еще через год нам снова пришлось пойти на риск — и он был оправдан.

&quot;Грильница&quot; на Комсомольском проспекте.
«Грильница» на Комсомольском проспекте.
altapress.ru

Об открытии «Грильницы» на проспекте Ленина

— Мы открылись в центре города. Родственники и друзья нас умоляли: «Не открывайтесь! Вы такую аренду не потяните!». Это была бешеная аренда, но мы рискнули и вышли в плюс за первый месяц работы.

Почему так получилось? Наверное, потому что мы поверили в себя, поверили в наш продукт. У нас была сильная команда. Мой совет: формируйте сильную команду, когда вы уже на плаву. Если бы мы занялись этим в начале пути — мы бы обанкротились.

Поверьте, мы приглашали крупных шеф-поваров, чтобы они сделали нам вкусную шаурму. Они крутили пальцем у виска, говорили: «Вы — сумасшедшие. Шаурма — это узбекский продукт, мы таким не занимаемся». Мы разрабатывали все сами.

&quot;Грильница&quot; на Комсомольском проспекте.
«Грильница» на Комсомольском проспекте.
altapress.ru

О франшизе в Бийске

— Как только мы открылись на Ленина, у нас стали интересоваться: не продаем ли франшизу. Сперва мы об этом даже не думали. Когда укрепили свою команду — начали тренироваться на своих ресторанах быстрого питания и формировать, создавать свои стандарты.

И примерно через год после открытия «Грильницы» на Ленина, мы нашли партнеров, которые поверили в нас — это ребята из Бийска.

Поверьте и мы, и они боялись. Они боялись, что у нас не пойдет бизнес, а мы — что не сможем их контролировать удаленно. Мы опасались, что они не будут соблюдать наши стандарты. Но все-таки рискнули, и франшиза в Бийске за первый месяц вышла в плюс и окупилась за 15 месяцев. Хороший показатель?

Открытие &quot;Грильницы&quot; в Бийске.
Открытие «Грильницы» в Бийске.
www.instagram.com

О главных принципах компании

— Мы не ждали такого результата. Мы просто делали свое дело и рисковали. Мы соблюдали главные принципы и будем соблюдать их дальше.

Во-первых, это честный и вкусный продукт. Если вы создадите классный продукт, то все будет работать.

Во-вторых, нужны постоянные улучшения. Нельзя останавливаться. Нужно делать упор на дизайн, на высокий уровень ресторана, либо какого-то бизнеса, но, прежде всего, нужно постоянно создавать качественный продукт. Это очень важно, не забывайте.

Открытие &quot;Грильницы&quot; в Бийске.
Открытие «Грильницы» в Бийске.
vk.com/grilnicabiysk

О достижениях компании

— Сегодня открыто 18 ресторанов «Грильница», еще 9 находятся в процессе открытия. Мы представлены уже в 8 городах Сибири. Когда люди смеялись над названием нашей компании, мы опускали голову и терпели. А буквально через три месяца, у нас будет 27 точек.

Наши партнеры производят лаваш для сети «Грильница», они поставляют мясо и соусы в другие регионы. Наш продукт оценили, мы получили народный знак качества.

Самая главная награда — «Лучший фастфуд России» по версии Минпромторга. Я получал эту награду в Москве и был просто счастлив.

В &quot;Грильнице&quot;.
В «Грильнице».
Анна Зайкова

О риске в бизнесе

— Меня часто спрашивают, как стать «номером один» в своей нише. Я считаю, мы сделали революцию продукта и будем развивать его дальше. Нужно пробовать и экспериментировать, не бояться ошибок.

Если вы не будете действовать, рисковать, ничего не получится. У кого есть страх начать заниматься бизнесом? Я две руки подниму. Мне страшно всегда. Но без риска не будет результата.

Еще очень важно быть критичным к себе и своему бизнесу. В бизнесе всегда есть над чем работать. Всегда ищите свои слабые стороны, подтягивайте их. Как сказал один великий инвестор и бизнесмен: «Самоуспокоение губит бизнес и предпринимателя».

В &quot;Грильнице&quot;.
В «Грильнице».
Анна Зайкова

Как только у вас наступает самоуспокоение, конкурент открывается рядом и вы — падаете. Никогда не успокаивайтесь, всегда идите вперед, развивайтесь и выбирайте бизнес, который можно масштабировать.

Если его нельзя масштабировать — придумайте, как его можно это сделать. В противном случае он долго не продержится.

И еще — создавайте честный продукт. Поэтому проверяйте его на себе. Если он вам нравится, то понравится и клиентам. Может быть, не всем, но большинству.

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