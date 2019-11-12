«Мне страшно всегда, но без риска в бизнесе не будет результата». Создатель «Грильницы» об истории своего успеха

В Барнауле на форуме «Мой бизнес» перед молодыми предпринимателями выступил соучредитель и генеральный директор сети ресторанов «Грильница» Дмитрий Иванов. Он рассказал о том, как из продавца колбасными изделиями стал одним из ведущих бизнесменов Алтайского края, где и при каких обстоятельствах открыл первую «Грильницу» и почему всегда нужно уметь рисковать в своем деле.

Краткое содержание

О своей компании

— В этом году «Грильнице» исполнилось 8 лет. Нас знают в Барнауле, знают в Алтайском крае и за его пределами. Мы открываемся в разных городах и регионах, у нас всё круто. Но я хотел бы вернуться в 2011 год и рассказать, как мы открывали главную «Грильницу» в Барнауле. Кстати, вы знаете где была первая Грильница? Молодцы! Точно, на Юрина.

Об идее первого бизнеса

— Сначала расскажу о том, как появилась идея заниматься общепитом. Она возникла сразу, 12 лет назад я учился в АлтГТУ на 2 курсе и уже тогда решил заняться бизнесом. У меня было большое, жгучее желание работать, но я учился на очном отделении и вынужден был думать о бизнесе просто потому, что мне нужно было закончить вуз.

Тогда я начал искать идею. И знаете где я нашел эту идею? Я зашел на базар, на самый обычный базар, посмотрел в разные стороны и пошёл туда, где была самая длинная очередь. Подошёл, а там женщина на базаре торгует колбасой — к ней очередь метров 100. Тогда я понял, что спрос на этот продукт очень большой.

Открытие 9-го ресторана «Грильницы» в Барнауле. Анна Зайкова

С младшим братом через полгода мы открыли такой же отдел. У нас было 30 тыс. рублей, мы заняли их у своей тети безвозвратно. Я стал продавцом в этом отделе — я реально торговал 2 года колбасой. Меня в «политехе» тогда все знали: «А, это Дима, который вечно пахнет колбасой и отсыпается перед работой!».

О расширении бизнеса

— Через 3−4 года после того, как мы начали заниматься колбасными изделиями, у нас была уже сеть, состоящая из 4−5 отделов. Мне поверил народ, как продавцу, и наш товар покупали и покупали. Это была безумная работа, я сильно уставал. Но! За четыре года мы накопили 4 млн рублей, и эти деньги мы хотели инвестировать в развитие наших колбасных изделий.

Мы начали искать новые места. И как-то раз едем по улице Юрина с братом, а там три полуразвалившихся комка стоят и на всех объявление: «Продаю». Мы звоним сразу, мужчина берет трубку:

— Здравствуйте! — Здравствуйте! — Продаете? — Ну, как бы я уже продал, завтра будет сделка.

Открытие 9-го ресторана «Грильницы» в Барнауле. Анна Зайкова

Мы напрашиваемся на встречу этим же вечером и даем продавцу задаток 50 тыс. рублей. Ребят, мы не стали оставлять на завтра это дело, а взялись за него в тот же день, и у нас появилось крутое место, которое мы сильно хотели взять.

Мы сделали реконструкцию под колбасную — площадь нашего павильона составила примерно 50 кв. метров. Но собственник оставил 20 кв. метров себе и построил отдельное помещение, чтобы продавать там кока-колу, шоколадки и т.д.

После реконструкции он стал сдавать в аренду своё помещение. Мы были вынуждены арендовать его еще за 30 тыс. рублей, и там открыть колбасный отдел. Мы боялись, что будет конкуренция, наши страхи мотивировали нас.

О первом опыте продажи шаурмы

— И вот мы открыли колбасный, у нас павильон. Стоим мы с младшим братом и думаем: чем нам еще заняться? Как думаете, идея пришла сразу? Сразу! А знаете, почему? Напомню, я учился в «политехе». Поднимите руки, кто учился в политехе? 70% зала.

«Грильница» показала свое новое заведение. Анна Зайкова

Кто ел шаурму в политехе? Все ели. Я ел по две штуки в день — это было вкусно и дешево. И мы, прежде всего, захотели создать крутой продукт. Как это сделать? Мы не знали, с чего начать, не могли разработать продукт полтора года — все это время мы выживали.

Мы не вкладывались в маркетинг. Зачем нам антиреклама, если у нас невкусная шаурма? Мы вели бухгалтерию в ручном режиме. И тогда начали думать, как нам назвать нашу точку, как назвать продукт. «Посольская»? «Народная»? «Знатная»? Это все мы придумали сами.

Мы смеялись, но мы оставили эти названия. Мы приняли на работу повара Петю, который нам показал, как делать крутую шаурму. Он обучил будущих поваров, мы взяли кассира и она поделилась своими знаниями с девочками.

После этого мы начали работать. Думали, что сейчас посыпятся деньги. Нет, через месяц на нас посыпались проблемы.

Нас взяло отчаяние: дошло до того, что нами начали манипулировать сотрудники, мы не могли платить зарплату. И знаете, что было самое главное, последней каплей, которая заставила нас измениться? Рассказываю.

Я приезжаю на точку вечером за отчетом, забрать деньги и всё проверить. Идет старший кассир в новой шубе за 150 тыс. рублей. Она идет такая классная, в шубе за 150 тыс. А я в куртке, она у меня блестела, потому что я её износил уже. Я ей говорю:

— Привет! — Здравствуйте! — Как дела? — Хорошо, как у вас?

Я хотел сказать «хреново», но не сказал, а понял, что нужно всех увольнять.

Открытие 9-го ресторана «Грильницы» в Барнауле. Анна Зайкова

О перезагрузке бизнеса

— И мы в самом деле уволили половину, а вторая половина от нас ушла сама — у них просто не было выбора. С нами остались двое сотрудников — Аня и Айбек. Преданные ребята! Мы закрылись и уехали в Горный-Алтай. Там перезагрузились — три дня отдыхали — вернулись и начали все сначала.

Мы наняли команду поваров, дали им зарплату за счет колбасного бизнеса, потому что тот работал в плюс, а «Грильница» в минус — в месяц мы теряли примерно 300 тыс. рублей.

Начали работать, моя жена встала на кассу. Я сказал ей: «Нам важна обратная связь, ты будешь давать нам информацию о клиентах». Первым делом, мы начали разрабатывать крутой вкусный продукт.

«Грильница» на Комсомольском проспекте. altapress.ru

Для этого купили на Солнечной поляне помещение в 20 кв. метров, где мариновали мясо. Думали, как нам сделать соус, пытались создать уникальный вкус нашего продукта. Это продолжалось полтора года. Все это время мы держались за счет первого бизнеса и за счет оборота.

При этом мы не вкладывали в ремонт, поверьте — нет смысла. Можно вложить в ремонт, даже 20 млн, но если нет хорошего продукта, ничего не получится. Как только мы создали продукт, к нам через полгода встали очереди.

И потом через полгода мы открыли вторую «Грильницу» на Балтийской. А еще через год нам снова пришлось пойти на риск — и он был оправдан.

«Грильница» на Комсомольском проспекте. altapress.ru

Об открытии «Грильницы» на проспекте Ленина

— Мы открылись в центре города. Родственники и друзья нас умоляли: «Не открывайтесь! Вы такую аренду не потяните!». Это была бешеная аренда, но мы рискнули и вышли в плюс за первый месяц работы.

Почему так получилось? Наверное, потому что мы поверили в себя, поверили в наш продукт. У нас была сильная команда. Мой совет: формируйте сильную команду, когда вы уже на плаву. Если бы мы занялись этим в начале пути — мы бы обанкротились.

Поверьте, мы приглашали крупных шеф-поваров, чтобы они сделали нам вкусную шаурму. Они крутили пальцем у виска, говорили: «Вы — сумасшедшие. Шаурма — это узбекский продукт, мы таким не занимаемся». Мы разрабатывали все сами.

«Грильница» на Комсомольском проспекте. altapress.ru

О франшизе в Бийске

— Как только мы открылись на Ленина, у нас стали интересоваться: не продаем ли франшизу. Сперва мы об этом даже не думали. Когда укрепили свою команду — начали тренироваться на своих ресторанах быстрого питания и формировать, создавать свои стандарты.

И примерно через год после открытия «Грильницы» на Ленина, мы нашли партнеров, которые поверили в нас — это ребята из Бийска.

Поверьте и мы, и они боялись. Они боялись, что у нас не пойдет бизнес, а мы — что не сможем их контролировать удаленно. Мы опасались, что они не будут соблюдать наши стандарты. Но все-таки рискнули, и франшиза в Бийске за первый месяц вышла в плюс и окупилась за 15 месяцев. Хороший показатель?

Открытие «Грильницы» в Бийске. www.instagram.com

О главных принципах компании

— Мы не ждали такого результата. Мы просто делали свое дело и рисковали. Мы соблюдали главные принципы и будем соблюдать их дальше.

Во-первых, это честный и вкусный продукт. Если вы создадите классный продукт, то все будет работать.

Во-вторых, нужны постоянные улучшения. Нельзя останавливаться. Нужно делать упор на дизайн, на высокий уровень ресторана, либо какого-то бизнеса, но, прежде всего, нужно постоянно создавать качественный продукт. Это очень важно, не забывайте.

Открытие «Грильницы» в Бийске. vk.com/grilnicabiysk

О достижениях компании

— Сегодня открыто 18 ресторанов «Грильница», еще 9 находятся в процессе открытия. Мы представлены уже в 8 городах Сибири. Когда люди смеялись над названием нашей компании, мы опускали голову и терпели. А буквально через три месяца, у нас будет 27 точек.

Наши партнеры производят лаваш для сети «Грильница», они поставляют мясо и соусы в другие регионы. Наш продукт оценили, мы получили народный знак качества.

Самая главная награда — «Лучший фастфуд России» по версии Минпромторга. Я получал эту награду в Москве и был просто счастлив.

В «Грильнице». Анна Зайкова

О риске в бизнесе

— Меня часто спрашивают, как стать «номером один» в своей нише. Я считаю, мы сделали революцию продукта и будем развивать его дальше. Нужно пробовать и экспериментировать, не бояться ошибок.

Если вы не будете действовать, рисковать, ничего не получится. У кого есть страх начать заниматься бизнесом? Я две руки подниму. Мне страшно всегда. Но без риска не будет результата.

Еще очень важно быть критичным к себе и своему бизнесу. В бизнесе всегда есть над чем работать. Всегда ищите свои слабые стороны, подтягивайте их. Как сказал один великий инвестор и бизнесмен: «Самоуспокоение губит бизнес и предпринимателя».

В «Грильнице». Анна Зайкова

Как только у вас наступает самоуспокоение, конкурент открывается рядом и вы — падаете. Никогда не успокаивайтесь, всегда идите вперед, развивайтесь и выбирайте бизнес, который можно масштабировать.

Если его нельзя масштабировать — придумайте, как его можно это сделать. В противном случае он долго не продержится.

И еще — создавайте честный продукт. Поэтому проверяйте его на себе. Если он вам нравится, то понравится и клиентам. Может быть, не всем, но большинству.