В борьбе за стабильность. Что происходит на рынке недвижимости края

Генеральный директор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин — о том, как рост ключевой ставки Центробанка повлияет на рынок, не упадёт ли спрос на квартиры, и станет ли 2023 год удачнее ажиотажного 2021-го.

Рост ключевой ставки. Что будет дальше?

Новость о том, что Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% — стала будто бы подарком на День строителя, так как это решение безусловно повлияет на рынок недвижимости. Но подарком неоднозначным. С одной стороны, это отсечёт ряд покупателей — по нашим оценкам, порядка 10%, а значит, объём продаж снизится. С другой — придаст рынку стабильности, позволит не надуть ипотечный пузырь и остановит возможный рост цен на жильё.

Впрочем, есть вероятность, что банковские ставки по ипотеке после роста ключевой ЦБ вырастут не столь значительно. Дело в том, что банки ещё в первом полугодии постепенно поднимали свои ставки, поэтому задел уже так или иначе обеспечен. Но это пока. Ожидается, что ЦБ может снова увеличить ключевую ставку, и тогда банкиры, безусловно, будут вынуждены отреагировать. Уже есть сигналы, которые свидетельствуют о том, что рост всё же будет: известны случаи, когда клиентам не выдавали ипотеку по текущим ставкам, объясняя это будущим пересмотром.

На рост ипотечных ставок и отток клиентов, в свою очередь, должны будут отреагировать застройщики и продавцы недвижимости. Им придётся бороться за покупателя, предлагая различные акции и скидки. Однако можно сказать, что повышение ключевой ставки застройщикам на руку: ипотека с господдержкой остаётся на прежнем уровне, а при повышении банковских ставок она станет ещё более привлекательной. Возможно, в таком случае мы увидим переток из вторичного сегмента в новостройки.

Что происходит сейчас?

В целом, ситуацию на рынке недвижимости мы оценивали как стабильную и без решения Центробанка. Цены на квадратные метры меняются незначительно, ощутимого роста и падения нет, как нет и предпосылок к этому. Мы не видим ни затоваривания рынка, ни дефицита, который привёл бы к очередному скачку цен. В такой ситуации вполне можно строить более-менее долгосрочные планы и что-то прогнозировать. Если, конечно, не случится новых потрясений, коих за последние годы было немало.

Рынок по объёмам продаж практически восстановился и соответствует уровню конца 2020 года. До показателей ажиотажного 2021 года ещё, конечно, предстоит дойти, но, как мы видим, это вполне вероятно. Кроме того, можно прогнозировать, что 2023 год окажется удачнее 2022-го, который стал одним из самых сложных в связи с началом СВО, резким подъёмом ключевой ставки и частичной мобилизацией. Рынок находится в высокой фазе активности, и мы рассчитываем, что так и будет до конца 2023 года. Стоит ещё сказать, что вторичный рынок сейчас обходит новостройки по объёмам продаж и интересу к нему в целом. Это говорит о том, что покупателей не всегда устраивают объекты, находящиеся сейчас в продаже.

Сибирь показывает меньший спад продаж недвижимости, чем другие федеральные округа. Дело в том, что рынок не затоварен, есть определённый баланс спроса и предложения. Продажи новостроек у нас находятся примерно на уровне второй половины 2020 года.

Прогнозы: ближайшие и отдалённые

Как мы уже неоднократно говорили, причин для падения цен на недвижимость сейчас нет. Объяснение этому простое: покупают и так. Теперь мы понимаем, что и расти они, скорее всего, не будут. Поэтому если есть необходимость приобрести жильё, то лучшее время, чем сейчас, вряд ли в ближайшем будущем придёт. Мы всегда готовы проконсультировать по имеющимся вариантам и помочь заключить сделку в кратчайшие сроки.

В агентстве недвижимости «Династия 24» всегда готовы проконсультировать по имеющимся вариантам и помочь заключить сделку в кратчайшие сроки. Фото: Дмитрий Лямзин.

Но любопытно взглянуть и на более долгосрочную перспективу. Недавно госкорпорация Дом.рф представила доклад о текущем состоянии и перспективах рынка недвижимости — как в стране в целом, так и в Сибири. Особенно интересными были прогнозы на ближайшие годы с опорой на макроэкономические показатели.

В определённых кругах было принято думать, что спрос на жильё у нас вряд ли может вырасти. Но если посмотреть на такой макроэкономический показатель, как демография, то вывод можно сделать абсолютно противоположный. В ближайшие три-пять лет и далее на рынок выйдут дети «нулевых», когда рождаемость в России была очень высокой. Они выросли и скоро начнут обзаводиться жильём. Притом, по большей части, новым. А значит, задел для того, чтобы продавать новые комплексы у застройщиков будет немалый.

Агентство недвижимости «Династия 24». Фото: Дмитрий Лямзин.

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