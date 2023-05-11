11 мая
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Экономика

В городе Белокуриха Алтайского края началось строительство 15 км распределительных сетей для догазификации

«Газпром газораспределение Барнаул» приступил к строительству распределительных газопроводов протяженностью 15 км в рамках догазификации города-курорта Белокуриха.

В городе Белокуриха Алтайского края началось строительство 15 км распределительных сетей для догазификации.
В городе Белокуриха Алтайского края началось строительство 15 км распределительных сетей для догазификации.
Источник: «Газпром газораспределение Барнаул».

Газовые сети создадут условия для подключения порядка 140 домовладений по улицам Осенняя, Грибная, Мичуринцев, Сливовая, Арбузная, Дружная, Жемчужная, Просторная, Восходящая, Радужная, 1-я и 2-я Восточная, Славянская.

Работы ведутся быстрыми темпами и к настоящему времени уже проложено 5 км газопроводов, — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Евгений Григоренко.

Потенциал догазификации города Белокуриха - 2 322 домовладения. От жителей города-курорта принято 1 033 заявки, из них 97% переведены в договоры.

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