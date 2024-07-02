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Экономика

В июне продажи ипотеки в России выросли почти в 1,5 раза

По оценке ВТБ, по итогам июня продажи ипотеки в России могут составить 780 млрд рублей, увеличившись более чем на 45% к маю текущего года и почти на четверть к июню прошлого года. Всплеск спроса произошел на фоне завершения универсальной программы господдержки и «старых» условий «семейной» ипотеки. Со второго полугодия рынок будет «охлаждаться». Наибольшее сокращение продаж ВТБ прогнозирует в июле-августе: примерно на четверть к июню, в то время как за последние 15 лет выдачи прирастали в среднем на 3% месяц к месяцу.

График.
График.
Фото: freepik, автор creativeart.

В целом по итогам первого полугодия 2024 года заемщики получили на покупку жилья более 2,8 трлн рублей – всего на 8% меньше, чем за сопоставимый период 2023 года. Основное число сделок банки провели на льготных условиях.

Средний размер кредита по итогам января-июня составил около 3,8 млн рублей – почти на 553 тысячи меньше, чем год назад. Это связано с уменьшением максимальной суммы кредитов в рамках программы господдержки-2020 для Москвы, Санкт-Петербурга и областей с конца 2023 года до 6 млн рублей.

Завершение господдержки-2020 и вероятное изменение «семейной» ипотеки после 1 июля стимулировало многих россиян не откладывать покупку квартиры в новостройке и поспешить получить льготный кредит до конца июня. Особенный ажиотаж мы почувствовали на прошлой неделе. Резко выросший спрос на популярные госпрограммы привел почти к 50%-ному росту продаж к прошлому году. Но уже во втором полугодии рынок будет «охлаждаться». Помимо завершения универсальной господдержки, на динамику спроса будут влиять высокие ставки по обычной ипотеке и ужесточившаяся риск-политика ЦБ. Мы ожидаем, что по итогам года рыночные продажи сократятся примерно на треть к прошлому году и составят порядка 5,3-5,4 трлн рублей, — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

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