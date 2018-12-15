В Кремле прокомментировали заявление Кадырова, что Чечне нужно больше денег

Песков отметил что главы регионов постоянно говорят подобные вещи, особенно на встречах с Путиным. «Это нормально. Денег всегда не хватает», — сказал пресс-сек.

Напомним, в интервью федеральному каналу Рамзан Кадыров заявил, Чечня могла бы достичь более ощутимых успехов, если бы ей выделяли больше денег из федерального бюджета.

«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по (федеральной целевой) программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — сказал Кадыров.