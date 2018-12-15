Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 декабря -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика
221

В Кремле прокомментировали заявление Кадырова, что Чечне нужно больше денег

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной просьбу Рамзана Кадыров увеличить финансирования региональных проектов Чечни. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

Песков отметил что главы регионов постоянно говорят подобные вещи, особенно на встречах с Путиным. «Это нормально. Денег всегда не хватает», — сказал пресс-сек.

Напомним, в интервью федеральному каналу Рамзан Кадыров заявил, Чечня могла бы достичь более ощутимых успехов, если бы ей выделяли больше денег из федерального бюджета.

«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по (федеральной целевой) программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — сказал Кадыров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость