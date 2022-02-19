В Новосибирске до 49 тыс. рублей подняли ежемесячные «почетные выплаты» экс-губернаторам

В Новосибирске проиндексировали ежемесячное вознаграждение почетным жителям города, к числу которых относятся бывшие губернаторы региона и сенатор, сообщает « Сибкрай ».

В 2021 году размер выплаты для почетных жителей составлял 45 053 рубля.

«Проиндексировали на индекс потребительских цен 2021 года до 49 198 рублей. Постановление об этом подписано мэром Анатолием Локтем», — отмечает издание.

Увеличенные выплаты будут получать экс-губернаторы Новосибирской области — Иван Индинок, Виктор Толоконский и Владимир Городецкий.

Также в число почетных жителей входят сенатор Совфеда Александр Карелин, академик Александр Асеев (которого судят по делу о мошенничестве в СО РАН) и митрополит Тихон (сейчас живет и служит во Владимирской области) и другие.

В список почетных жителей входят уже умершие люди. Выплаты вдовам и вдовцам также проиндексировали, но она в два раза меньше — 24 598 рублей.

Кстати, в 2019 году ежемесячная выплата живущим почетным жителям Новосибирска составляла 41,9 тыс. рублей, а в 2020-м — 43,1 тыс. рублей.