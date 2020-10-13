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Экономика

В России готовы поднять стоимость жизненно важных лекарств

Федеральная антимонопольная служба и Минздрав предлагают разрешить повышать цены на жизненно важные лекарства, пишет «Коммерсант».

Медицина, лекарства.
Медицина, лекарства.
CC0

На такое решение чиновников подтолкнул якобы возможный отказ фармкомпаний от выпуска ряда жизненно важных препаратов из-за их низкой предельной цены в аптеках. Производство попросту стало нерентабельным.

Замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев подтвердил, что ведомство разработало такой документ совместно с Минздравом.

«По его словам, проект находится в стадии доработки и согласования между федеральными органами исполнительной власти. В Минздраве решили не комментировать инициативу», — отмечает издание.

Нижегородцев не стал уточнять детали разработанного с Минздравом механизма.

В аптеке.
В аптеке.
Анна Зайкова

Ранее несколько фармкомпаний предупредили об отказе от выпуска некоторых препаратов, входящих в перечень жизненно важных.

«К примеру, предельная цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г „Биосинтеза“ — 10,1 руб. при себестоимости 16,46 руб. Упаковку ибупрофена из 20 таблеток дозировкой 200 мг разрешено продавать по цене до 12,05 руб., а производство обходится в 17,21 руб.», — отмечает издание.

В последние месяцы ситуация усугубилась из-за пандемии COVID-19 и девальвации рубля — это еще больше привело к росту спроса и подорожанию импортных субстанций.

Минпромторг поддержал пересмотр предельных цен на ряд жизненно важных препаратов, отмечает издание со ссылкой на письмо ведомства в Минздрав.

Ранее эксперты объяснили, почему в России подскочили цены на лекарства — почти на 9% по итогам августа.

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