В России готовы поднять стоимость жизненно важных лекарств

На такое решение чиновников подтолкнул якобы возможный отказ фармкомпаний от выпуска ряда жизненно важных препаратов из-за их низкой предельной цены в аптеках. Производство попросту стало нерентабельным.
Замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев подтвердил, что ведомство разработало такой документ совместно с Минздравом.
«По его словам, проект находится в стадии доработки и согласования между федеральными органами исполнительной власти. В Минздраве решили не комментировать инициативу», — отмечает издание.
Нижегородцев не стал уточнять детали разработанного с Минздравом механизма.
Ранее несколько фармкомпаний предупредили об отказе от выпуска некоторых препаратов, входящих в перечень жизненно важных.
«К примеру, предельная цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г „Биосинтеза“ — 10,1 руб. при себестоимости 16,46 руб. Упаковку ибупрофена из 20 таблеток дозировкой 200 мг разрешено продавать по цене до 12,05 руб., а производство обходится в 17,21 руб.», — отмечает издание.
В последние месяцы ситуация усугубилась из-за пандемии COVID-19 и девальвации рубля — это еще больше привело к росту спроса и подорожанию импортных субстанций.
Минпромторг поддержал пересмотр предельных цен на ряд жизненно важных препаратов, отмечает издание со ссылкой на письмо ведомства в Минздрав.
Ранее эксперты объяснили, почему в России подскочили цены на лекарства — почти на 9% по итогам августа.