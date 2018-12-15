В России к Новому году ждут дефицит импортного алкоголя

На российском алкогольном рынке ожидается дефицит, потому что импортеры не могут получить акцизные марки нового образца. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Как пишет издание, правительство поручило Федеральной таможенной службе (ФТС) до 1 января 2019 года уничтожить старые акцизные марки образца 2012 года и заменить их на новые. Но их еще не напечатали, и таможня пока даже не начала принимать заявления от импортеров на новые марки.

Ожидается, что импортеры смогут получить новые марки не раньше марта 2019 года, потому что с момента подачи заявки до получения марки проходит не менее 90 дней.

Импортеры уже испытывают трудности при поставках алкогольной продукции на российский рынок, заявили они газете. На таможне не видят проблем с выдачей марок, так как импортеры пока могут получить марки старого образца.

Почему меняют акцизные марки

В России с 1 июля 2018 года введена система полного поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя). Для этого разработали новые марки с двухмерным штриховым кодом, который содержит уникальный идентификатор ЕГАИС. Код, в свою очередь, позволяет идентифицировать марки и маркируемую ими продукцию.