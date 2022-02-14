В России могут зафиксировать цены на основные ритуальные услуги по регионам

В России зафиксируют цены на основные ритуальные услуги по регионам, сообщили « Известия » со ссылкой на законопроект о похоронном деле, который рассчитывают принять взамен существующего с 1996 года.

Согласно тексту документа, ритуальные услуги будут контролироваться государством.

Например, в регионах будет устанавливаться предельная стоимость гарантированных услуг по погребению: оформление документов, предоставление гроба и других необходимых предметов, подготовка тела умершего, транспортирование, захоронение или кремация и так далее.

Определенный перечень гарантированных услуг будет бесплатным, а ритуальные компании смогут получать компенсацию от власти в размере, не превышающем 6 964 рубля.

Кроме этого, предлагается выдавать ритуальным агентствам специальные разрешения на работу, после чего их будут заносить в реестр с указанием оказываемых ими услуг и цен на них.

«Регулирование рынка должно привести к стабилизации цен на ритуальные услуги, которые сегодня нередко баснословно завышают недобросовестные организации и зачастую отказываются предоставлять их бесплатно нуждающимся», — прокомментировала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Ранее в России заговорили об уголовной ответственности для похоронных мошенников.