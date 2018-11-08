Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 ноября -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика
320

В России начался рост социального неравенства

В 2017 году уровень социального неравенства был самым низким за 12 лет, а в 2018 году начал расти. Об этом говорится в исследовании Института «Центра развития» национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), сообщает ТАСС.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

«В последние годы социально-экономическая дифференциация снижается, а в 2017 году наблюдался самый низкий ее уровень начиная с 2006 года», — отмечают исследователи.

По данным исследования, рост неравенства в 2018 году в России связан с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения.

В 2019 социальное неравенство может продолжить увеличиваться: ожидается, что в следующем году зарплата бюджетников будет расти медленнее, чем в 2018.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка