В России отметили подорожание бензина

В России ускорилось подорожание автомобильного топлива — за последние три недели в ряде областей его цена заметно выросла. Об этом пишут «Известия».

«В некоторых регионах ценники на АЗС поднялись на 1,5−2 рубля», — сообщил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

В августе розничные цены на топливо в Нижегородской области выросли примерно на 1,5−2 рубля за литр, подтвердил директор сети «Стандарт Ойл» Александр Вахрушин.

В Саратовской области дизель и бензины АИ-92 и АИ-95 подорожали в августе на 0,5 рубля, АИ-100 — примерно на 1 рубль, отметила управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

Также поднялись цены и в Крыму.

В регионах Восточной Сибири и на Дальнем Востоке тоже зафиксировали рост цен на дизель. Это связано с высокой стоимостью топлива в опте.

До начала августа в 2022 году цена бензина в рознице почти не росла. Профицит бензина в России происходит из-за отказа ряда стран от нефтепродуктов из РФ.