В Российской Федерации доля безналичных платежей в рознице достигла рекордных 82%

В ходе пресс-конференции первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что доля безналичных платежей в розничном обороте на территории РФ на сегодняшний день достигла показателя в 82%. Об этом сообщает mk.ru .

Отвечая на вопрос о доле безналичных платежей в рознице в России, Скоробогатова заявила, что она составляет 82%, и в регуляторе полагают, что до конца текущего года ее рост будет продолжаться.

Последний прогноз ЦБ свидетельствует, что доля безналичных платежей в рознице по итогам 2023 года может составить 83-84%.

Ранее банки развивают рынок безналичных чаевых.