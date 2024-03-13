В Рубцовске установят 12-метровый забор и улучшат экологическую обстановку

На Южной тепловой станции в Рубцовске установят защитные экраны, которые сведут к минимуму распространение пыли вокруг теплоисточника и улучшит экологическую обстановку в городе, сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики Алтайского края.

Пылеветрозащитные экраны площадью почти 2,5 тыс. кв. м, установленные по периметру, снизят пыление с открытого угольного склада. Общая протяженность экранов - 197 м, склад будет огражден с севера, запада и востока.

Экраны состоят из металлических перфорированных элементов особого профиля. Именно такая конструкция позволяет значительно снизить ветровую нагрузку вокруг открытого склада и, соответственно, сократить перенос угольной пыли за пределы санитарно-защитной зоны Южной тепловой станции.

Специалисты предприятия проведи расчеты рассеивания и доказали, что при самых неблагоприятных погодных условиях, в том числе, при сильных южных ветрах, установка экранов может способствовать двадцатикратному снижению концентраций пыли вокруг станции.

Директор Рубцовского теплоэнергетического комплекса Максим Новов отметил, что на сегодняшний день установка пылеветрозащитных экранов – это наиболее эффективный способ ограждения прилегающих территорий от пыли.

Но, прежде чем сделать выбор в пользу этой технологии, специалисты исследовали несколько альтернативных вариантов. «В их числе были установки типа снеговых пушек, которые часто используются на горнолыжных курортах. Технологии две — сухой и мокрый туман, которые отличаются только величиной водяных капель, но имеют схожий принцип работы - распыление мелкодисперсной воды, которая связывает частицы пыли», - рассказал Новов.

По его словам, изучение этой методики на практике показало, что способ эффективен для применения летом, но неэффективен зимой. Выгрузка угля происходит как раз в зимнее время. Поэтому на предприятии от этого варианта отказались.

Подготовка в настоящее время практически завершена. Проект и расчеты готовы, поставка металлоконструкций ожидается до конца марта. После завершения конкурсных процедур и определения подрядчика, специалисты компании-победителя конкурса начнут строительно-монтажные работы.

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