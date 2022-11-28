В самом крупном пригородном районе Барнаула будут строить станцию сортировки мусора

«АГрупп», «ВИК» и «Коммунальное хозяйство»
После того, как весной прокурор края Антон Герман назвал положение с мусорной реформой в регионе плачевным, власти уже не раз давали инфоповоды для СМИ рассказать, сколь интенсивное здесь происходит движение.
Так, еще летом о готовности построить в Алтайском крае несколько современных объектов для обработки мусора сообщила федеральная компания «АГрупп».
В сентябре стало известно, что некая «Волжская инжиниринговая компания» хочет построить в Павловском районе полигон с обработкой мусора на условиях концессии. Правда, дело это немного застопорилось.
А буквально на днях в правительстве региона рассказали: на рассмотрении сейчас три концессионных инициативы по созданию объектов ТКО.
И вот 18 ноября минстрой края утвердил инвестиционную программу компании «Коммунальное хозяйство», эксплуатирующей полигон в Первомайском районе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в Интернете.
Сепараторы, пресс и грейфер
О том, что старый полигон, расположенный в 3,5−3,8 километрах от села Зудилово, заполнен на 83%, обозначено в схеме размещения отходов на территории края от 2021 года.
Между тем, Первомайский район остро нуждается в современном полигоне — это самый крупный муниципалитет и по количеству населения (официально в нем 54,4 тыс. жителей), и по вводу жилья — по этому показателю он занимает второе место после Барнаула (100 тыс. кв. метров за 10 месяцев 2022 года).
Правда, согласно схеме, мусоросортировочный комплекс в районе предполагалось строить близ села Санниково. Но из инвестпрограммы ясно: в 2023—2024 годах именно на зудиловском полигоне появится первая в барнаульской зоне сортировка.
Последовательность работ в программе выглядит так. Сначала, в 2023 году, будет подготовлен проект сортировочной станции.
Для нее приобретут ангар, передвижной сортировочный комплекс СОТ-2 мощностью 50 тыс. тонн в год, установят два магнитных сепаратора МПА-500 для отделения металлических элементов. А также пресс для вторсырья и грейферную установку. Завершится строительство в 2024 году.
Что касается реконструкции полигона, то она запланирована на 2023−2027 годы. Инвестпрограмма не раскрывает детали, в чем именно будет заключаться реконструкция. Вероятно, потому, что проект еще предстоит подготовить в 2023 году, и, к тому же, он еще должен будет пройти экспертизу.
По итогам реконструкции площадь полигона увеличится с 6,5 до 14,5 гектаров. Остаточная вместимость — с 48 до 440 тыс. тонн. Судя по приведенной табличке, существенного увеличения объемов захоронения мусора в Первомайский район не планируется.
Тариф, прибыль и амортизация
Общий объем инвестиций программы «Коммунального хозяйства» — 477 млн рублей, источник средств — прибыль компании и амортизационные отчисления. В программе приведен и предварительный расчет тарифа. Из него следует, что для реализации программы возможно его существенное увеличение.
Но, вероятно, в дальнейшем и компания, и власти рассчитывают привлечь дополнительные источники. Ранее «Российский экологический оператор» заявлял, что готов предоставлять займы на такие проекты.
Надо сказать, что о строительстве в Барнауле или возле него объекта для сортировки мусора, всерьёз говорили как минимум с 2018 года.
Тогда депутаты Барнаульской гордумы проголосовали за внесение в качестве вклада в уставный капитал «Эко-Комплекса» (оператора городского полигона ТБО) участка и нежилого здания по адресу пр. Калинина, 116/18. То есть завод предполагалось открыть в 400 метрах от проспекта Калинина.
Правда, с того времени «Эко-Комплекс» так ни разу и не заявил о начале строительства. Но зато проект экотехнопарка в Первомайском районе (с мусоросортировкой) презентовала барнаульская компания «Механизатор». Однако в 2021 год он был остановлен из-за протестов местных жителей.
И в ходе многочисленных дискуссий представители отрасли тогда предположили: наименее болезненно для населения будет строительство новых объектов по переработке мусора вблизи действующих полигонов и свалок, к которым люди привыкли.