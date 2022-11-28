В самом крупном пригородном районе Барнаула будут строить станцию сортировки мусора

В 2023 году в самом крупном пригородном районе Барнаула — Первомайском — начнут строить первую в барнаульской мусорной зоне станцию сортировки отходов. Это следует из инвестиционной программы компании «Коммунальное хозяйство», утвержденной краевым минстроем. Согласно программе, компания также реконструирует полигон твердых отходов, расположенный вблизи села Зудилово, после чего площадь захоронения мусора возрастет более чем вдвое, а остаточная вместимость — почти в 10 раз.

«АГрупп», «ВИК» и «Коммунальное хозяйство»

После того, как весной прокурор края Антон Герман назвал положение с мусорной реформой в регионе плачевным, власти уже не раз давали инфоповоды для СМИ рассказать, сколь интенсивное здесь происходит движение.

Так, еще летом о готовности построить в Алтайском крае несколько современных объектов для обработки мусора сообщила федеральная компания «АГрупп».

В сентябре стало известно, что некая «Волжская инжиниринговая компания» хочет построить в Павловском районе полигон с обработкой мусора на условиях концессии. Правда, дело это немного застопорилось.

А буквально на днях в правительстве региона рассказали: на рассмотрении сейчас три концессионных инициативы по созданию объектов ТКО.

И вот 18 ноября минстрой края утвердил инвестиционную программу компании «Коммунальное хозяйство», эксплуатирующей полигон в Первомайском районе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в Интернете.

Вывоз мусора. Минстрой АК.

Сепараторы , пресс и грейфер

О том, что старый полигон, расположенный в 3,5−3,8 километрах от села Зудилово, заполнен на 83%, обозначено в схеме размещения отходов на территории края от 2021 года.

Между тем, Первомайский район остро нуждается в современном полигоне — это самый крупный муниципалитет и по количеству населения (официально в нем 54,4 тыс. жителей), и по вводу жилья — по этому показателю он занимает второе место после Барнаула (100 тыс. кв. метров за 10 месяцев 2022 года).

Правда, согласно схеме, мусоросортировочный комплекс в районе предполагалось строить близ села Санниково. Но из инвестпрограммы ясно: в 2023—2024 годах именно на зудиловском полигоне появится первая в барнаульской зоне сортировка.

Станция сортировки мусора. ural-sot.narod.ru

Последовательность работ в программе выглядит так. Сначала, в 2023 году, будет подготовлен проект сортировочной станции.

Для нее приобретут ангар, передвижной сортировочный комплекс СОТ-2 мощностью 50 тыс. тонн в год, установят два магнитных сепаратора МПА-500 для отделения металлических элементов. А также пресс для вторсырья и грейферную установку. Завершится строительство в 2024 году.

Что касается реконструкции полигона, то она запланирована на 2023−2027 годы. Инвестпрограмма не раскрывает детали, в чем именно будет заключаться реконструкция. Вероятно, потому, что проект еще предстоит подготовить в 2023 году, и, к тому же, он еще должен будет пройти экспертизу.

По итогам реконструкции площадь полигона увеличится с 6,5 до 14,5 гектаров. Остаточная вместимость — с 48 до 440 тыс. тонн. Судя по приведенной табличке, существенного увеличения объемов захоронения мусора в Первомайский район не планируется.

Уборка мусора. Altapress.ru

Тариф , прибыль и амортизация

Общий объем инвестиций программы «Коммунального хозяйства» — 477 млн рублей, источник средств — прибыль компании и амортизационные отчисления. В программе приведен и предварительный расчет тарифа. Из него следует, что для реализации программы возможно его существенное увеличение.

Но, вероятно, в дальнейшем и компания, и власти рассчитывают привлечь дополнительные источники. Ранее «Российский экологический оператор» заявлял, что готов предоставлять займы на такие проекты.

Надо сказать, что о строительстве в Барнауле или возле него объекта для сортировки мусора, всерьёз говорили как минимум с 2018 года.

Макулатура. unsplash.com

Тогда депутаты Барнаульской гордумы проголосовали за внесение в качестве вклада в уставный капитал «Эко-Комплекса» (оператора городского полигона ТБО) участка и нежилого здания по адресу пр. Калинина, 116/18. То есть завод предполагалось открыть в 400 метрах от проспекта Калинина.

Правда, с того времени «Эко-Комплекс» так ни разу и не заявил о начале строительства. Но зато проект экотехнопарка в Первомайском районе (с мусоросортировкой) презентовала барнаульская компания «Механизатор». Однако в 2021 год он был остановлен из-за протестов местных жителей.

И в ходе многочисленных дискуссий представители отрасли тогда предположили: наименее болезненно для населения будет строительство новых объектов по переработке мусора вблизи действующих полигонов и свалок, к которым люди привыкли.