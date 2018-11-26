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Экономика
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В Счетной палате назвали «Роскосмос» рекордсменом по финансовым нарушениям

Госкорпорацию «Роскосмос», которой руководит Дмитрий Рогозин, назвали рекордсменом по количеству финансовых нарушений. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.

Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.
Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.
Олег Богданов

В «Роскосмосе» найдены нерациональные траты и всевозможные нарушения дисциплины.

Алексей Кудрин,
глава Счетной палаты:

Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, и цены космические. Очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах, не использованы месяцами.

По словам Кудрина, сворованы несколько миллиардов рублей: «"Роскосмос» попал в рекордсмены по масштабу таких нарушений".

В самой госкорпорации говорят, что пока изучают изучают претензии, связанные с финансовыми нарушениями.

Кудрин также рассказал, что итоги по количеству финансовых нарушений в России в этом году еще не подвели, но за прошлый год было обнаружено финансовых нарушений на 1,8 триллиона рублей. По словам Кудрина, 130 чиновников получили наказание — они уплатили штрафы в бюджет около 20 миллионов рублей. Некоторых из них уволили.

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