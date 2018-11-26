В Счетной палате назвали «Роскосмос» рекордсменом по финансовым нарушениям

В «Роскосмосе» найдены нерациональные траты и всевозможные нарушения дисциплины.
Алексей Кудрин,
глава Счетной палаты:
Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, и цены космические. Очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах, не использованы месяцами.
По словам Кудрина, сворованы несколько миллиардов рублей: «"Роскосмос» попал в рекордсмены по масштабу таких нарушений".
В самой госкорпорации говорят, что пока изучают изучают претензии, связанные с финансовыми нарушениями.
Кудрин также рассказал, что итоги по количеству финансовых нарушений в России в этом году еще не подвели, но за прошлый год было обнаружено финансовых нарушений на 1,8 триллиона рублей. По словам Кудрина, 130 чиновников получили наказание — они уплатили штрафы в бюджет около 20 миллионов рублей. Некоторых из них уволили.