В СГК прокомментировали слухи о передаче ей еще одной алтайской ТЭЦ

Директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов назвал сложным состояние ТЭЦ Ярового и пояснил, что решение зайти на станцию в качестве эксплуатирующей организации еще не принято. «У станции есть собственник», — прокомментировал он слухи о предстоящей передаче ТЭЦ под управление СГК.

Деньги на Яровое

Проблемы с теплом в Яровом уже почти месяц решают краевые власти: в городе введен и действует режим ЧС, ТЭЦ передали в управление муниципальному предприятию «ЯТЭК», у которого арестованы счета, а на покупку угля для города край выделяет бюджетные деньги.

Между тем, информация о том, что власти хотели бы передать проблемную ТЭЦ Ярового «Сибирской генерирующей компании», прозвучала еще летом из уст Константина Вальтера — директора и соучредителя «ТПК Ресурс», купившей ТЭЦ в 2016 году.

Однако Игорь Лузанов пояснил, что в СГК не принято решение о вхождении на станцию, и на это есть причины.

«Такова жизнь , таково железо»

ТЭЦ Ярового нуждается в крупных инвестициях (по некоторым сведения, речь идет о 500 млн рублей). Но их окупаемость под вопросом. «Все надо считать», — сказал Лузанов.

Игорь Лузанов , директор алтайского филиала СГК. Анна Зайкова.

По оценке энергетика, из пяти котлов на этой ТЭЦ три находятся в рабочем состоянии, а «в самые лютые морозы нужно не более полутора». Проблема в том, что в течение многих лет там имело место недофинансирование — средств в ремонт вкладывали меньше, чем нужно. А отложенные ремонты тянут за собой увеличенные затраты в последующий период.

«Если ты в делаешь ремонты планово, то можешь потратить, условно говоря, рубль. Если ты три раза по рублю пропустил, то, когда опомнишься, заплатить придется не три рубля, а четыре или пять. Такова жизнь, таково железо, его не обманешь», — сказал он.

При этом в Яровое живут 18 тыс жителей, и, по словам энергетика, полезный отпуск тепловой энергии невелик. «Поэтому история с вложением и возвратом этих средств сложная», — осторожно объяснил он.

На ТЭЦ Ярового. Instagram altai_government_open

«У ТЭЦ есть собственник»

Кроме того, у ТЭЦ Ярового есть собственник, напомнил энергетик, и инвестиции в актив — это, «в первую очередь, его головная боль».

«Он эту проблему, как мы знаем, готов решать. Насколько он понимает серьезность той ситуации — а он не знергетик — я не знаю. Есть ощущение, что не понимает, и при этом готов вкладываться», — сказал Игорь Лузанов.

Он напомнил, почему в Рубцовске было принято решение закрыть городскую ТЭЦ и реконструировать местную котельную — второй теплоисточник.

«Под 2 млрд рублей надо было сделать вложения в Рубцовскую ТЭЦ, и было предложение от собственника, от которого „нельзя было отказаться“. Итого это выходило под 3 млрд рублей. Мы посчитали и сказали, что такая станция нам не очень интересна», — объяснил энергетик.

Игорь Лузанов , директор алтайского филиала СГК. Анна Зайкова.

«Мы рядом»

Игорь Лузанов сказал, что к анализу состояния электростанции в Яровом специалистов СГК привлекали в течение 2019 года. И в компании готовы оказывать помощь. НО пока речь идет только о помощи.

«Мы точно рядом, никуда не бежим от этой проблемы, помогаем, и не только головой. Что будет дальше, я даже прогнозировать не буду. Здесь совсем не так просто, как в других городах», — сказал он.

В настоящий момент под управлением СГК в Алтайском крае находятся две ТЭЦ в Барнауле, одна в Бийске и крупная котельная в Рубцовске.

Добавим, что 16 декабря губернатор края Виктор Томенко подписал распоряжение правительства края о выделении из краевого бюджета 60 млн рублей на прохождение в Яровом отопительного сезона. Решение принято в связи с введением на территории города режима ЧС.



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