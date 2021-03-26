В Совфеде объяснили, почему народные избранники отказали в индексации пенсий работающим

Необходимость этого осознают обе палаты парламента, но необходимо более детально разработать проект закона.

По словам сенатора от Курской области, Госдума отклонила законопроекты по индексации пенсий работающим пенсионерам не потому, что выступает против решения этого вопроса. Депутаты согласны, что индексация необходима и она справедлива, цитирует слова Рязанского «Политика сегодня».

«Это поручение находится в стадии выполнения. Сегодня вопрос не согласован только в объемах. Всех ли категорий работающих пенсионеров это коснется или это будет выработано в зависимости от объемов заработков», — пояснил сенатор.

Рязанский также заявил, что хочет все-таки «обнадежить» работающих пенсионеров — президент РФ Владимир Путин не снял вопрос об индексации им пенсий. Но в любом случае требуются серьезные согласования вопроса, так как речь идет о довольно приличной сумме из бюджета, пишет News.ru. А предложенные законопроекты были не готовы и внесены поспешно.

История вопроса

Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, говоря про индексацию пенсий, призвал оценивать законодателей не по их словам, а по делам.

Бедность. Пенсии. Pixabay.com

1 февраля 2021 года правительство сообщило, что по поручению президента России Владимира Путина подготовило предложения по возврату индексации.

После этого председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что правительство ищет источники финансирования индексации пенсий

Депутат Госдумы Миронов отметил, что прорабатывать варианты индексации пенсий работающим пенсионером начали после его обращения к Путину.