26 июля
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Экономика

В Совфеде предрекли возвращение к прежнему курсу рубля

Центробанк, вероятно, продолжит снижать ключевую ставку, из-за чего рубль постепенно вернется к прежнему курсу. Соответствующий прогноз озвучил РИА Новости зампред комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Совет Федерации.
Совет Федерации.
Антон Федотов(altairegion22).

«Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим», — аргументировал Иван Абрамов.

По его словам, слишком крепкий рубль представляет опасность для российской экономики, что может привести к росту безработицы.

Сенатор прогнозирует, что Банк России к осени еще несколько раз снизит ключевую ставку, в результате чего она вернется к прошлогодним 5%.

Напомним, Центробанк 22 июля снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 8% годовых. Решение аргументировано замедлением инфляции на фоне снижения деловой активности.

Ранее сообщалось, что глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил воссоздать систему предсказуемости курсообразования рубля. «Плавающий курс» давит на укрепление рубля, что в свою очередь негативно сказывается на бюджете, отметил министр.

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