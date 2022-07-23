В Совфеде предрекли возвращение к прежнему курсу рубля

«Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим», — аргументировал Иван Абрамов.
По его словам, слишком крепкий рубль представляет опасность для российской экономики, что может привести к росту безработицы.
Сенатор прогнозирует, что Банк России к осени еще несколько раз снизит ключевую ставку, в результате чего она вернется к прошлогодним 5%.
Напомним, Центробанк 22 июля снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 8% годовых. Решение аргументировано замедлением инфляции на фоне снижения деловой активности.
Ранее сообщалось, что глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил воссоздать систему предсказуемости курсообразования рубля. «Плавающий курс» давит на укрепление рубля, что в свою очередь негативно сказывается на бюджете, отметил министр.