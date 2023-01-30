В стаканчик и на палочку. В Алтайском крае появится еще один производитель мороженого

Весной 2023 года компания «Алтайская буренка» из Зонального района планирует вывести на рынок новый продукт — мороженое. Производственное оборудование предприятие уже закупило и смонтировало, ведется разработка рецептуры. Примечательно, что новое для себя направление «Алтайская буренка» начала осваивать не в самое «сладкое» время: спрос на мороженое в России снижается, а себестоимость продукции растет.

Что известно о новом цехе

Как рассказал Сергей Козлов, финансовый директор предприятия: итальянское оборудование по низкой цене приобрели во время деловой поездки в Белоруссию.

«По дороге с одного производства на другое мы случайно купили цех. На одном из белорусских предприятий собрались демонтировать итальянское оборудование. Когда-то такое стоило 300 млн рублей. Я посмотрел — счетчики маленькие. После быстрых переговоров с директором этой компании нам его уступили всего за 6 млн рублей, но при условии, что оборудование будет вывезено за две недели. Пришлось попотеть, но смогли», — рассказал Сергей Козлов газете «Алтайская нива».

Мощность линии мороженого — одна тонна в час. Продукцию будут выпускать и в стаканчике, и на палочке. Оборудование в цех уже смонтировали. а технологи разрабатывают рецептуру нового продукта.

Предприятие «Алтайская буренка» перерабатывает около 500 тонн молока в сутки, максимальная мощность завода составляет 800 тонн.

На предприятии «Алтайская буренка» Из архива редакции На предприятии «Алтайская буренка» Из архива редакции На предприятии «Алтайская буренка» Из архива редакции На предприятии «Алтайская буренка» Из архива редакции На предприятии «Алтайская буренка» Из архива редакции

Выпускают здесь молоко, кефир, творог, йогурты, плавленный сыр и сливочное масло. Помимо Алтайского края продукция продается в Новосибирске, Омске, Красноярске, Томске и Кемерово. Компания постепенно заходит в регионы Урала.

Кто еще выпускает мороженое

Долгие годы единственным производителем мороженого в Алтайском крае было барнаульское предприятие «Алтайхолод». По данным Алтайкрайстата, за 11 месяцев прошлого года оно сократило производство практически на 50%.

Точные данные по спаду производства статистика не публикует. Ранее в конце 2021 года представитель «Алтайхолода» на экспертном столе ИД «Алтапресс» говорил о возникших трудностях в связи с внедрением обязательной маркировки. Затраты на переоснащение предприятием оценивались в 40−60 млн рублей.

«Алтайхолод». barnaul.org.

Что происходит в стране

Не особо сладко и остальным мороженщикам России. В 2022 году производство у них снизилось по сравнению с 2021 годом на 10,8% до 470 тыс. тонн.

Генеральный директор Союза мороженщиков Геннадий Яшин рассказал порталу Dairynews, что основной причиной снижения стал резкий рост цен при одновременном сокращении реальных доходов населения.

Средняя потребительская цена на мороженое в 2022 году составила 609 рублей за кг, что на 20,3% выше, чем в 2021-ом.