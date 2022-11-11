В торговой сети «Мария-Ра» рассказали, как по-особенному люди стали экономить

В 2022 году, в связи с кризисными явлениями, потребители стали экономить на популярных продуктовых группах. Об этом в ходе экспертного совета ИД «Алтапресс» рассказал коммерческий директор сети «Мария-Ра» Денис Дьяков. Он также пояснил, как эта тенденция может развиваться дальше.

Денис Дьяков,

коммерческий директор сети «Мария-Ра»:

Если в предыдущие кризисы мы видели, что люди не экономят на кондитерских изделиях, кормах для животных и детском питании, то сейчас ситуация немного иная — эти категории также подвержены корректировке. Одновременно есть такой вызов как проблема с сырьем, упаковкой у производителей. Если в целом посмотреть на ассортимент магазинов, то там много вызовов. То, что ты мог предложить покупателю вчера, сегодня не можешь, потому что тебе этот продукт не привезли в силу каких-то производственных или логистических причин.

Эксперт пояснил: тенденция к экономии не только сохраняется, но и будет в дальнейшем нарастать. Данный тренд четко ощущают федеральные сети, которые открывают собственные дискаунтеры. Речь идет о компании «Магнит» и «Х5», у которых уже более, чем по 500 подобных магазинов.

Денис Дьяков , ТС «Мария-Ра». Анна Зайкова

Денис Дьяков,

коммерческий директор сети «Мария-Ра»:

В 2023 году обе компании дают прогноз роста товарооборота и количества точек именно в этом формате.

Эксперт привел любопытный факт: если раньше рядовой покупатель мог обойти три магазина, чтобы с выгодой по цене сделать покупку, то теперь это количество увеличивается до восьми.

Что будет делать «Мария-Ра»

По словам Дениса Дьякова, менять свой формат в сторону дискаунтера ТС «Мария-Ра» не планирует, так как видит и позитивные тенденции.

Денис Дьяков,

коммерческий директор сети «Мария-Ра»:

Для экономии наш потребитель будет выбирать промо, при этом сохраняя высокий уровень требовательности к качеству товара. Этот момент мы видим в рамках всех аналитических выводов. Люди готовы отказываться от брендов, но не готовы отказываться от качественных товаров. Они могут переключаться на собственные торговые марки сетей, при этом обеспечивая себе качество товара на уровне «средний» или «средний плюс». Этот как раз тот формат взаимодействия, который не позволит скатиться всем на уровень компромиссных по качеству товаров. У людей есть желание покупать с экономией, но при этом сохранять чувство собственного достоинства и была внутренняя удовлетворенность.