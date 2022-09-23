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Экономика

В Узбекистане приостановили обслуживание карт «Мир»

В Узбекистане карты «Мир» временно не будут обслуживать с 23 сентября. Об этом рассказали РИА Новости.

Карта "Мир". Источник: nspk.ru.
Карта "Мир". Источник: nspk.ru.

«Единый общереспубликанский процессинговый центр в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 9:00 (7:00 мск) 23 сентября приостанавливает обслуживание карт „Мир“ в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard — „Мир“ за рубежом», — написали в издании.

На территории Узбекистана карты Uzcard — «Мир» работают в штатном режиме.

Ранее банки Казахстана и Вьетнама перестали принимать карты «Мир». Также туристам порекомендовали брать наличные в Турцию.

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