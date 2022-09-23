В Узбекистане приостановили обслуживание карт «Мир»

«Единый общереспубликанский процессинговый центр в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 9:00 (7:00 мск) 23 сентября приостанавливает обслуживание карт „Мир“ в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard — „Мир“ за рубежом», — написали в издании.
На территории Узбекистана карты Uzcard — «Мир» работают в штатном режиме.
Ранее банки Казахстана и Вьетнама перестали принимать карты «Мир». Также туристам порекомендовали брать наличные в Турцию.