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Экономика

В выходные курс доллара в крупнейших госбанках превысил 80 рублей, а евро свыше — 90

Курс доллара в крупнейших госбанках превысил 80 рублей, а евро свыше — 90.

Доллар. Валюта.
Доллар. Валюта.
CC0

Это не биржевые цены. Финорганизации традиционно устанавливают на выходные высокую планку на обмен валют.

Обзвон нескольких обменников в Москве показал, что доллары и евро наличными к вечеру 20 февраля стало очень трудно купить, пишет bfm.ru.

Каким будет реальный курс рубля в начале недели?

«Будем, скорее всего, ждать ослабления рубля к доллару и к евро дальше, потому что, судя по всему, политическая обстановка по линии России — Украины не стабилизируется, скорее только накаляется, к сожалению. Думаю, что к уровням закрытия пятницы можно прибавлять смело порядка рубля, может, даже полутора, что к евро, что к доллару от пятничных значений», — рассказал начальник аналитического отдела компании «Риком-траст», доцент Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев.

По мнению эксперта, геополитика «нивелирует все, что происходит на корпоративном фоне и на фоне публикации статистики, такова реальность, к сожалению».

Еще 18 февраля Еще в пятницу доллар подскочил к рублю почти на 3% за два дня из-за обострения в Донбассе. На фоне новостей об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию доллар подскочил до стоимости 77,33 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее рубль укрепился на 40 копеек после слов Путина о признании ЛНР и ДНР.

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