В Японии из-за санкций дорожает культовый продукт

Японские владельцы кафе и магазинов, где продают гречневую лапшу соба, пожаловались на то, что вынуждены поднять цены на свой товар из-за ситуации вокруг Украины, пишет Lenta.

Значительная часть гречневой крупы, которая идет на приготовление лапши, поставляется из России, крупнейшего производителя гречихи в мире. Российскую гречку все еще можно импортировать, но нестабильность и перебои с доставкой затрудняют и задерживают закупки.

Глобальный скачок цен на сырьевые товары в сочетании с падением иены привел к росту цен. Соевый соус, мука, овощи, используемые для начинки темпура, а также рыба, из которой готовят бульон, выросли в цене.

Цены на блюда с гречневой лапшой в торговых точках варьируются от 290 до 550 иен. В текщей ситуации их придется увеличить на 10−15%.

По данным Японской ассоциации соба, несмотря на культовый статус этого продукта, в 2020 году Япония произвела только 42% своей потребности в гречке.