Как ответственные лица Барнаула оценили отчет мэра Вячеслава Франка

Отчет мэра Барнаула получился объемным и затронул все сферы жизни города: от больниц до парков. Ответственные лица краевой столицы прокомментировали речь Вячеслава Франка, а заодно поделились своими итогами и планами.

Слаженная работа

Евгений Григоренко, гендиректор компании «Газпром газораспределение Барнаул», отметил, что в столице края сложилась очень положительная тенденция по федеральной программе догазификации. Город закономерно является лидером программы.

В этом году в Барнауле будет построено еще более 100 км сетей. Работы охватят микрорайон Затон, поселок Ильича, квартал 905 года и другие.

Это было бы невозможно без слаженной работы вместе с администрацией города. Мы всегда находим поддержку по любым вопросам, связанным с реализацией программы. Отчет Вячеслава Генриховича получился объемным, затронул все сферы жизни горожан в это непростое время: поддержку семей участников СВО, образование, благоустройство и так далее. Цифры говорят сами за себя, но в большей степени позитивность и правильность проведенной администрацией города работы подтверждает мнение жителей, — сказал Евгений Григоренко.

Евгений Григоренко. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Масштабные планы

Николай Данилин, директор ДСУ №4, согласился, что отчет получился «очень информативный и яркий».

По его словам, в прошлом году действительно было о чем рассказать и что показать. Были реализованы масштабнейшие проекты — результаты федеральных и краевых программ. В город пришел беспрецедентный объем финансирования. Достроены мосты, отремонтированы дороги, прибыли новые трамваи и автобусы.





За это надо отдать должное администрации Барнаула под руководством Вячеслава Генриховича и их слаженной работе с командой губернатора, – отметил Данилин.

Николай Данилин. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Планы на ближайший год, как обычно, масштабные, подчеркнул директор ДСУ №4. Предстоит, например, навести красоту на мосту по пр. Ленина и закончить строительство трех улиц — 65 лет Победы, 280-летия Барнаула и Сергея Семенова. А также отремонтировать много дорог, в числе которых пр. Энергетиков (от ул. Власихинской до Трактовой), участок ул. Северо-Западной и другие.

Приоритеты прежние

Активно взаимодействует с городской администрацией Совет женщин при главе Барнаула. Его председатель, Валентина Косинова в отчете мэра Вячеслава Франка особенно отметила пункт о школах и заботе о детском питании.

Валентина Косинова. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Глава города отчитался, что качество школьного питания находится на особом контроле администрации, а меню стало более разнообразным.

Кроме того, Совет женщин тесно работает со Славяносербским районом: туда неоднократно отправлялись посылки с литературой, подарками детям и компьютерами.

Идет уже 15-й год, как создан Совет женщин. И, независимо от обстоятельств, нашими приоритетами по-прежнему остаются дети, женщины и семья. Радует, что администрация Барнаула поддерживает нас и наши начинания в этом, — заключила Валентина Косинова.

Валентина Косинова. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Мостик между населением и администрацией

Борис Черниченко, председатель Общественной палаты Барнаула, подчеркнул, что их организация является мостиком между администрацией и населением города.

Члены Общественной палаты работают в 24 городских комиссиях, чтобы быть не просто наблюдателями, но и непосредственными участниками, которые принимают конкретные решения по улучшению жизни граждан.

Сейчас главная задача Общественной палаты — помощь в справедливом и четком проведении выборов президента РФ, которую ей также доверила барнаульская администрация. Отчет и работу администрации в целом Борис Черниченко оценил положительно.

Борис Черниченко. Фото: Анна Зайкова.

Это был большой, подробный доклад, в котором были показаны реальные дела, и который поддержали практически все фракции. Мне импонирует, что наша администрация открыта для диалога: она умеет слышать и умеет слушать, — добавил он.

Забота о людях

Гендиректор холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный завод» Игорь Куппа считает, что фракции приняли отчет мэра Вячеслава Франка совершенно справедливо.

Мы, промышленники, ежедневно работаем с администрацией города: по благотворительности, по проблемам в промышленности, которые на сегодняшний день есть, по улучшению качества образования и составления образовательных программ. Даже по городскому благоустройству, ведь на предприятиях работают люди, а забота о них — наша основная задача, — отметил он.

Игорь Куппа. Фото: Анна Зайкова.

По словам Игоря Куппы, в работе как барнаульской, так и краевой администрации есть серьезный прогресс.

Мы активно пользуемся всеми программами, которые действуют в стране, крае и городе. И это ведет к повышению производительности труда, а в конечном итоге — к повышению индекса промышленного производства. В условиях, в которых мы сегодня живем, правительство заботится и поддерживает нас. И радует, что наша продукция востребована не только как благотворительная помощь, но и как выполнение гособоронзаказа, — высказался гендиректор завода.

Понимание и неравнодушие

Владимир Мидонов, руководитель барнаульского филиала государственного фонда защитников отечества, заметил, что фонд сотрудничает с администрацией города с самого создания — с 1 июня.

Именно в городской администрации создана комиссия по работе с участниками СВО, где разбирают сложные вопросы. Всего их задано уже более 30 тыс, а решено пока порядка 90. Впрочем, Владимир Мидонов уверяет, что решение остальных проблем — лишь вопрос времени.

Хочется поблагодарить Вячеслава Генриховича за понимание и неравнодушие к данной категории граждан, — подытожил он.

Владимир Мидонов. Фото: Анна Зайкова.

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