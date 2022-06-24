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Экономика

Вино россиянам начнут продавать в алюминиевых банках

Виноделы начали отказываться от стеклянных бутылок из-за дороговизны тары.

Дмитрий Медведев у бочек с вином.
Дмитрий Медведев у бочек с вином.
government.ru

Алкогольный напиток будут разливать как пиво — в алюминиевые банки вместо стекла, пишет «Коммерсантъ».

Из-за санкций электроэнергия и топливо для стеклодувных печей стали слишком дорогими, отмечает издание. Если раньше в цене бутылки на долю энергоносителей приходилось около 20% затрат, то теперь — до 65%.

При этом эксперты утверждают — в стране вино в банках не пользуется спросом.

Потенциальная емкость сегмента оценивается в 1%. Связано это с дороговизной — за баночку игристого объемом 0,25 миллилитра нужно отдать около 300 рублей, пишет Lenta.ru.

Из российских виноделов свои напитки уже стала разливать по банкам и продавать компания «Союз-Вино». Россияне выпивают около семи литров вина в год на человека — это примерно 10 бутылок.

Между тем россиянам уже продавали алкогольные напитки в алюминиевых банках. Так, в 90-х годах практически в каждом ларьке можно было приобрести китайскую водку с многозначительным названием «Черная смерть».

Между тем ученые выяснили, какой алкоголь защитит от коронавируса.

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