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Экономика

Выплаты многодетным ипотечникам продлили на семь лет

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому российские семьи, ставшие многодетными в период с января 2019 года по конец 2030-го, могут получить 450 тыс. рублей на погашение ипотечных кредитов до июля 2031 года. Об этом сообщила «Российская газета».

Отмечается, что программа была продлена, хотя ранее предполагалось, что она завершится в июле 2024 года. Важно отметить, что полученные средства нельзя использовать для покупки жилья, признанного непригодным для проживания.

Кроме того, небанковские организации из перечня ДОМ.РФ лишатся права выдавать ипотечные займы, так как они не контролируются Банком России и иногда ведут себя недобросовестно.

Заместитель министра строительства Никита Стасишин сообщил членам Совета Федерации, что с начала года подобные организации в регионах выдали меньше займов, чем за предыдущие два года, а их доля составляет менее 0,1% от общего объема выдачи. Он также отметил, что за последние четыре года было возбуждено более 300 уголовных дел по подобным случаям.

Ранне стало известно, правда ли, что россиянкам будут платить по 200 тыс. рублей за рождение детей до 25 лет.

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