22 марта
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Экономика

Вице-премьер поддержал майнинг криптовалют и его налогообложение. ЦБ против

Вице-премьер Александр Новак предложил ввести налог на майнинг криптовалют, пишут «Ведомости».

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта.
СС0

На встрече с фракциями в Госдуме он отметил, что регулированием майнинга занимается Минфин и Центробанк. Но нужны и соответствующие законы.

Замглавы правительства отметил, что свободные энергетические мощности в стране есть, чтобы подключаться, работать и платить налоги.

При этом Банк России по-прежнему выступает за полный запрет на майнинг, выпуск и оборот криптовалют.

Регулятор утверждает, что развитие рынка таких активов угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности в стране, пишет bfm.ru.

Минфин же заявил, что такой шаг автоматически сделает нарушителями закона «миллионы людей», которые уже инвестировали в подобные активы. Министерство разработало концепцию регулирования рынка криптовалют.

Между тем в начале марта россияне бросились скупать и продавать криптовалюту.

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