Владелец «Яшкино» и «Ярче» прикупил еще сельхозземель в Алтайском крае

«КДВ Агрохолдинг», дочерняя структура «КДВ Групп», в состав которой входят торговая сеть «Ярче» и фабрика «Яшкино», купила еще два участка сельхозземель в Алтайском крае. Участки расположены в Панкрушихинском районе, ранее altapress.ru сообщал , что «КДВ Агрохолдинг» выкупил участки в Павловском районе.

Участки земель сельхозназначения площадью 186,4 и 62 гектара в Панкрушихинском районе принадлежали местному разорившемуся фермеру.

«КДВ Агрохолдинг» купил их на торгах, первый — за 540 тыс. рублей, второй — за 290 тыс. Сведения об этом опубликованы в едином федреестре сведений о банкротстве. В январе эта же компания купила на торгах еще два относительно небольших участка общей площадью около 300 га в Павловском районе.

«КДВ Агрохолдинг» — структура томской «КДВ Групп», одной из крупнейших в России компаний пищевой отрасли и ритейла. В Алтайском крае у нее широко развита сеть супермаркетов «Ярче».

Дочки «КДВ Агкрохолдинг» ведут сельхозпроизводство в Благовещенском районе («КДВ Леньковский»), а также Суетском («КДВ Агро-Алтай» и «КДВ Подсолнечник») и Родинском (ООО «Родинский»).

В Павловском и Панкрушихинском районах компания ранее представлена не была.

Сообщается, что «КДВ групп» вошла в перечень системообразующих предприятий России, утвержденных правительством страны. Такие предприятия имеют шансы получить господдержку в период пандемии.