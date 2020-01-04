Вот это бизнес. Три жительницы Барнаула «отмыли» на обналичке больше 2 млрд рублей

В Ленинском районном суде вынесен приговор трем жительницам Барнаула, которые с 2013 по 2017 годы активно занимались предоставлением «финансово-прачечных услуг» — обналичиванием денег в особо крупном размере. Через подконтрольные им фирмы прошло около 2,4 млрд рублей.

Как сообщает прокуратура Алтайского края, женщины в возрасте от 37 до 43 лет создали несколько юридических лиц, через которые длительное время предоставляли услуги различным фирмам и жителям Сибири (около 350 клиентов) по обналичиванию денежных средств либо проведению транзитных операций.

Группу задержали в апреле прошлого года. Их незаконный доход оценивался в 66 млн рублей.

В итоге главную мошенницу приговорили к лишению свободы на 3,5 года и штрафу в 250 тыс. рублей. Ее соучастницы приговорены к 3 годам лишения свободы и штрафам в размере 200 тыс. рублей.

Также суд принял решение изъять все денежные средства в размере 4 млн рублей со счетов подставных фирм.

Отметим, что «черные банкиры» — весьма распространенный незаконный бизнес в Алтайском крае. Только в прошлом году в суд было передано как минимум два громких уголовных дела по обналичиванию крупных денежных сумм.

Помимо дела «трех женщин» широкую огласку также получил эпизод с задержанием 30-летнего барнаульца, создавшего подпольный банк и отмывшего около 520 млн рублей.