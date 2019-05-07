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7 мая 25°C

Как работали алтайские «черные банкиры» и сколько получали за обналичивание сотен миллионов рублей

Два дела о криминальном обналичивании в крае миллиардов рублей переданы в суд в конце апреля. Участников схемы обвиняют в незаконной банковской деятельности, и в том, что они будут признаны виновными, особых сомнений нет. В 2018—2019 годах суды края рассмотрели несколько похожих дел — оправдаться не удалось никому. Altapress.ru изучил три обвинительных приговора. Из них ясно, кто и как занимался обналичиванием на Алтае и сколько на этом зарабатывал.

Женщина в наручниках, деньги.
Женщина в наручниках, деньги.
СС0
Краткое содержание

«Буду лишь подписывать бумаги»

«В мае 2013 года знакомый предложил мне заработать: купить коммерческую организацию и стать ее формальным директором. Я буду лишь подписывать бумаги, исполняя роль руководителя», — так объяснил свое место в схеме один из свидетелей по уголовному делу бийского обнальщика.

Свои сети бийчанин раскинул весьма широко. К операция он привлек десятки таких, как этот свидетель, номинальных директоров, на имя которых открывали фирмы для совершения фиктивных сделок. А еще — граждан-держателей банковских карт, которые использовали для обналички.

Все эти люди нуждались в деньгах. А за «работу» директором, за снятие наличных, получение карточек и другую посильную «помощь» им регулярно платили.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
СС0

Мог премировать и уволить

Во главе этой разветвленной сети стоял сам бийчанин. За усердие мог премировать. За плохую работу — лишить зарплаты или даже «уволить», после чего счет переоформляли на нового номинала.

Насилия здесь никто не применял. И если сам номинал вдруг отказывался снимать в банке кэш или подписывать бумаги, его не уговаривали и не принуждали. А оперативно находили новичка, готового перерегистрировать на себя фирму.

«Руками» и «ногами» главаря были несколько подчиненных: они поддерживали дисциплину, каждый день объезжая определенную часть номиналов, которые по их указанию ехали в банк снимать наличку.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Самая популярная схема

В офис шефа курьер доставлял по 5−6 млн рублей в день, следует из материалов судебного дела. Бурную деятельность группы остановили в 2015 году сотрудники ФСБ — к тому времени она перевела в кэш почти 400 млн безналичных рублей.

Схема, по которой работал бийчанин, самая простая и распространенная в России. Примерно таким же способом бывший сотрудник «Урса-банка» из Барнаула обналичил 433 млн рублей, фигурант еще одного дела, тоже барнаулец, — почти 86 млн рублей.

Вот как это происходило.

Как работает схема

1. Реально работающая фирма-заказчик («Фирма № 1), которая нуждается в наличных, находит обнальщика.

2. Обнальщик предоставляет ей реквизиты счета «Фирмы № 2», на который «Фирма № 1» безналично перечисляет деньги: на оплату стройматериалов, металлопроката, запчастей, поставки кедрового ореха, услуг по доставке, монтажу оборудования или уборке территории — в общем, насколько хватает фантазии.

Были ли поставлены эти товары, оказывались ли эти услуги, проверить трудно. Орехи съели, запчасти установили, площадку забетонировали, уборку сделали вчера.

3. Обе стороны оформляют все нужные документы: договоры купли-продажи, счета-фактуры, акты выполненных работ, накладные и т.п.

4. Когда деньги поступают на нужный счет, директор фирмы снимает в банке кэш, передает деньги обнальщику. Тот оставляет себе комиссию, а «Фирме № 1» возвращает сумму за ее вычетом. Но уже налом. На всю операцию уходило от трех до 7−10 дней.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Как обналичивали через фирмы

В приговорах подробно описано и то, как происходило само снятие наличных. Первый вариант — через фирмы, открытые на номиналов-директоров. Каждый из обнальщиков организовал регистрацию или покупку десятков фирм, которые занимались только этими криминальными операциями. И ничем другим.

Деньги могли снять сразу после поступления на счет «Фирмы № 2». Или же суммы дробили и перегоняли на другие «ОООшки». Ведь во многих банках был лимит на снятие наличных для одного юрлица, а такое дробление позволяло его без труда обойти.

Платежные поручения банку оформлял главарь или кто-то из доверенных лиц. У них был дистанционный доступ к интернет-банку всех юрлиц.

Затем в особый день и час номинал подъезжал к офису банка. И с помощью чековых книжек или корпоративных карт получал кэш по основанию «хознужды» или «выдача зарплаты».

Как обналичивали через физлиц

Второй вариант требовал вовлечения в незаконные схемы большого количества «физиков». Находили их, видимо, тоже без особого труда.

«Мне предложили заработать «легкие» деньги», — признался один из свидетелей, который получил в банке пластиковую карту по просьбе обнальщиков.

На эти карты и переводили «веером» деньги со счетов юрлиц — например, на зарплату, оплату командировочных расходов, выдачу займов и др. А номинальные держатели пластика снимали деньги в банкомате или банке, а иногда и передавали преступникам пароли, чтобы те делали это сами.

«С карт я никаких денег не получал, откуда поступали деньги и за что, не знал», — рассказал еще один свидетель.

Деньги. Банковская карта.
Деньги. Банковская карта.
открытые источники (CC0)

Сколько зарабатывали на этой схеме

Комиссия, которую оставляли обнальщики за свои труды составляла, как правило, 4−7%. Иногда — 2,2−2,5% или 8%. Как договорятся.

Бийчанин и его подельники заработали на операциях 14,4 млн рублей, бывший сотрудник «Урса-банка» более 11 млн, фигурант третьего уголовного дела — 4,8 млн.

Вовлеченным в схему номинальным директорам платили, как правило, мизерные суммы: не более 5 тыс рублей в месяц. Иногда за одно обналичивание приплачивали по 500 рублей, а за каждого привлеченного знакомого, готового «поработать» номиналом, еще по 2 тыс.

«Физикам», открывшим на свой паспорт карточки или вклады, после снятия наличных передавали от 500 рублей до 1−5 тыс. рублей с каждого перевода.

Случались и накладки: карту одного гражданина, на которую обнальщики перегнали 800 тыс. рублей, заблокировали приставы — у мужчины был большой долг по алиментам. И пока он соображал, как ее разблокировать, приставы сняли с нее 400 тыс. Пришлось ли ему возвращать эти деньги, в материалах суда информации нет.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Что им было за эти операции

Организаторов схемы суды признали виновными в незаконной банковской деятельности. Они перевозили и хранили деньги, вели счета большого количества фирм и выполняли распоряжения по перечислению денег, извлекали доход в виде процентов.

Будь эта деятельность легальной, она попала бы под закон о банках, а для этого нужна лицензия (которой у обнальщиков не было), сказали судьи.

Но реальных сроков не получил никто. Бийчанин (дело о 400 млн) получил 4 года условно и штраф 650 тыс. рублей. Большинство участников группы экс-сотрудника «Урса-Банка» (дело о 433 млн), тоже получившие условные сроки, попали под амнистию — судимость с них сняли. Третьего фигуранта (дело о 86 млн) оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Зачем обналичивали

Надо сказать, что свои услуги обнальщики не навязывали — среди реально работающих компаний они были весьма востребованы. Причем в списке юрлиц, которые прибегали к обналичиванию, есть весьма солидные — например, две крупные алтайские энергокомпании (их операции, впрочем, совершены на небольшие суммы).

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Происшествия

Зачем им нужны наличные? Ответ на этот вопрос дают те же материалы судебных дел. Налом оплачивали работу строительных бригад, транспортников, турфирм, поставщиков сельхозпродукции. Кэш требовался и там, где платили «черную» зарплату.

Между тем, все эти события происходили в Алтайском крае до 2016 года — на этот год, по данным Росфинмониторинга, пришелся пик «обнальных» операций. Однако в последние годы государство всерьез закручивает гайки таким «предпринимателям».

Приведет ли это к сокращению теневого оборота или махинаторы придумают новые схемы? Пока тенденция положительная: объем сомнительных операций, направленных на обналичивание, в Сибирском федеральном округе сократился с 64 млрд рублей в 2016 году до 32 млрд в 2018-м.

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