Как работали алтайские «черные банкиры» и сколько получали за обналичивание сотен миллионов рублей

Два дела о криминальном обналичивании в крае миллиардов рублей переданы в суд в конце апреля. Участников схемы обвиняют в незаконной банковской деятельности, и в том, что они будут признаны виновными, особых сомнений нет. В 2018—2019 годах суды края рассмотрели несколько похожих дел — оправдаться не удалось никому. Altapress.ru изучил три обвинительных приговора. Из них ясно, кто и как занимался обналичиванием на Алтае и сколько на этом зарабатывал.

Краткое содержание

«Буду лишь подписывать бумаги»

«В мае 2013 года знакомый предложил мне заработать: купить коммерческую организацию и стать ее формальным директором. Я буду лишь подписывать бумаги, исполняя роль руководителя», — так объяснил свое место в схеме один из свидетелей по уголовному делу бийского обнальщика.

Свои сети бийчанин раскинул весьма широко. К операция он привлек десятки таких, как этот свидетель, номинальных директоров, на имя которых открывали фирмы для совершения фиктивных сделок. А еще — граждан-держателей банковских карт, которые использовали для обналички.

Все эти люди нуждались в деньгах. А за «работу» директором, за снятие наличных, получение карточек и другую посильную «помощь» им регулярно платили.

Деньги. Зарплата. СС0

Мог премировать и уволить

Во главе этой разветвленной сети стоял сам бийчанин. За усердие мог премировать. За плохую работу — лишить зарплаты или даже «уволить», после чего счет переоформляли на нового номинала.

Насилия здесь никто не применял. И если сам номинал вдруг отказывался снимать в банке кэш или подписывать бумаги, его не уговаривали и не принуждали. А оперативно находили новичка, готового перерегистрировать на себя фирму.

«Руками» и «ногами» главаря были несколько подчиненных: они поддерживали дисциплину, каждый день объезжая определенную часть номиналов, которые по их указанию ехали в банк снимать наличку.

Деньги. Рубли. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Самая популярная схема

В офис шефа курьер доставлял по 5−6 млн рублей в день, следует из материалов судебного дела. Бурную деятельность группы остановили в 2015 году сотрудники ФСБ — к тому времени она перевела в кэш почти 400 млн безналичных рублей.

Схема, по которой работал бийчанин, самая простая и распространенная в России. Примерно таким же способом бывший сотрудник «Урса-банка» из Барнаула обналичил 433 млн рублей, фигурант еще одного дела, тоже барнаулец, — почти 86 млн рублей.

Вот как это происходило.

Как работает схема 1. Реально работающая фирма-заказчик («Фирма № 1), которая нуждается в наличных, находит обнальщика. 2. Обнальщик предоставляет ей реквизиты счета «Фирмы № 2», на который «Фирма № 1» безналично перечисляет деньги: на оплату стройматериалов, металлопроката, запчастей, поставки кедрового ореха, услуг по доставке, монтажу оборудования или уборке территории — в общем, насколько хватает фантазии. Были ли поставлены эти товары, оказывались ли эти услуги, проверить трудно. Орехи съели, запчасти установили, площадку забетонировали, уборку сделали вчера. 3. Обе стороны оформляют все нужные документы: договоры купли-продажи, счета-фактуры, акты выполненных работ, накладные и т.п. 4. Когда деньги поступают на нужный счет, директор фирмы снимает в банке кэш, передает деньги обнальщику. Тот оставляет себе комиссию, а «Фирме № 1» возвращает сумму за ее вычетом. Но уже налом. На всю операцию уходило от трех до 7−10 дней.

Банкомат. СС0

Как обналичивали через фирмы

В приговорах подробно описано и то, как происходило само снятие наличных. Первый вариант — через фирмы, открытые на номиналов-директоров. Каждый из обнальщиков организовал регистрацию или покупку десятков фирм, которые занимались только этими криминальными операциями. И ничем другим.

Деньги могли снять сразу после поступления на счет «Фирмы № 2». Или же суммы дробили и перегоняли на другие «ОООшки». Ведь во многих банках был лимит на снятие наличных для одного юрлица, а такое дробление позволяло его без труда обойти.

Платежные поручения банку оформлял главарь или кто-то из доверенных лиц. У них был дистанционный доступ к интернет-банку всех юрлиц.

Затем в особый день и час номинал подъезжал к офису банка. И с помощью чековых книжек или корпоративных карт получал кэш по основанию «хознужды» или «выдача зарплаты».

Как обналичивали через физлиц

Второй вариант требовал вовлечения в незаконные схемы большого количества «физиков». Находили их, видимо, тоже без особого труда.

«Мне предложили заработать «легкие» деньги», — признался один из свидетелей, который получил в банке пластиковую карту по просьбе обнальщиков.

На эти карты и переводили «веером» деньги со счетов юрлиц — например, на зарплату, оплату командировочных расходов, выдачу займов и др. А номинальные держатели пластика снимали деньги в банкомате или банке, а иногда и передавали преступникам пароли, чтобы те делали это сами.

«С карт я никаких денег не получал, откуда поступали деньги и за что, не знал», — рассказал еще один свидетель.

Деньги. Банковская карта. открытые источники ( CC0)

Сколько зарабатывали на этой схеме

Комиссия, которую оставляли обнальщики за свои труды составляла, как правило, 4−7%. Иногда — 2,2−2,5% или 8%. Как договорятся.

Бийчанин и его подельники заработали на операциях 14,4 млн рублей, бывший сотрудник «Урса-банка» более 11 млн, фигурант третьего уголовного дела — 4,8 млн.

Вовлеченным в схему номинальным директорам платили, как правило, мизерные суммы: не более 5 тыс рублей в месяц. Иногда за одно обналичивание приплачивали по 500 рублей, а за каждого привлеченного знакомого, готового «поработать» номиналом, еще по 2 тыс.

«Физикам», открывшим на свой паспорт карточки или вклады, после снятия наличных передавали от 500 рублей до 1−5 тыс. рублей с каждого перевода.

Случались и накладки: карту одного гражданина, на которую обнальщики перегнали 800 тыс. рублей, заблокировали приставы — у мужчины был большой долг по алиментам. И пока он соображал, как ее разблокировать, приставы сняли с нее 400 тыс. Пришлось ли ему возвращать эти деньги, в материалах суда информации нет.

Деньги. Рубли. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Что им было за эти операции

Организаторов схемы суды признали виновными в незаконной банковской деятельности. Они перевозили и хранили деньги, вели счета большого количества фирм и выполняли распоряжения по перечислению денег, извлекали доход в виде процентов.

Будь эта деятельность легальной, она попала бы под закон о банках, а для этого нужна лицензия (которой у обнальщиков не было), сказали судьи.

Но реальных сроков не получил никто. Бийчанин (дело о 400 млн) получил 4 года условно и штраф 650 тыс. рублей. Большинство участников группы экс-сотрудника «Урса-Банка» (дело о 433 млн), тоже получившие условные сроки, попали под амнистию — судимость с них сняли. Третьего фигуранта (дело о 86 млн) оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Зачем обналичивали

Надо сказать, что свои услуги обнальщики не навязывали — среди реально работающих компаний они были весьма востребованы. Причем в списке юрлиц, которые прибегали к обналичиванию, есть весьма солидные — например, две крупные алтайские энергокомпании (их операции, впрочем, совершены на небольшие суммы).

Зачем им нужны наличные? Ответ на этот вопрос дают те же материалы судебных дел. Налом оплачивали работу строительных бригад, транспортников, турфирм, поставщиков сельхозпродукции. Кэш требовался и там, где платили «черную» зарплату.

Между тем, все эти события происходили в Алтайском крае до 2016 года — на этот год, по данным Росфинмониторинга, пришелся пик «обнальных» операций. Однако в последние годы государство всерьез закручивает гайки таким «предпринимателям».

Приведет ли это к сокращению теневого оборота или махинаторы придумают новые схемы? Пока тенденция положительная: объем сомнительных операций, направленных на обналичивание, в Сибирском федеральном округе сократился с 64 млрд рублей в 2016 году до 32 млрд в 2018-м.