Как государство стало жестче наказывать за ведение «серого бизнеса»

Последние два года предприниматели говорят о росте давления на бизнес со стороны государства. Больше всего неудобств бизнесу доставляют строгие проверки адресов массовой регистрации, нещадные блокировки банковских счетов и ужесточение ответственности за банкротство предприятия. Как это работает и как предприниматели пытаются избежать санкций?

Краткое содержание

Обещанного ждут четыре года

В ноябре 2018 года бизнес-ассоциации написали письмо Владимиру Путину, в котором обратили внимание на нарушение обещаний не повышать налоговую нагрузку. Еще в 2014 году президент утверждал, что новых налогов для предпринимателей не будут вводить до 2018 года. Формально этого не произошло, но при этом существенно возросло количество так называемых неналоговых платежей — сборов, пошлин. Предпринимателям придется доплатить свыше 100 млрд рублей.

Бизнес отреагировал «уходом в тень». Власти ввели ответные меры: усовершенствовали инструменты, который помогают возвращать долги в бюджет. В их числе — исключение из реестра юридических лиц, блокировка банковских счетов и привлечение к субсидиарной ответственности.

Серые схемы , «мертвые юрлица»

До недавнего времени широко были распространены различные методы для ухода от налогов: использование фирм-«прослоек» для аккумулирования НДС, фирм-«однодневок» для обналичивания капитала, подача недостоверной налоговой отчетности.

Александр Герасимов,

партнер юридической фирмы «Трансфинит групп»:

Все эти способы объединяет то, что «использованное» юридическое лицо переводилось на номинального директора и в последующем либо исключалось из реестра юридических лиц, либо попадало в процедуру банкротства. Естественно, что имущества у него не оставалось и задолженность списывалась после завершения соответствующих процедур. Кроме того, некоторые юрлица «катапультировались» в другой регион, под юрисдикцию другой налоговой, где их должным образом не контролировали.

Итогом стало появление огромного количества «мертвых» юридических лиц в реестре, а также огромного долга бизнеса перед государством. По информации налоговой инспекции, в Алтайском крае задолженность предприятий, находящихся в процедуре банкротства перед бюджетом, составляет 6 млрд 610 млн рублей, физических лиц — 75 млн рублей. В масштабах страны эти цифры еще больше, и государство это не устраивает.

Александр Герасимов,

партнер юридической фирмы «Трансфинит групп»:

Как правило, в процедурах банкротства такие долги списываются в полном объеме. Это используют многие предприниматели — параллельно с банкротящимся юридическим лицом открывают новое и продолжают вести свою деятельность.

Банкротство. СС0

Механизм 1. Налоговой развязали руки

В 2016 году государство всерьез взялось за легализацию бизнеса.

В частности, ввели поправки в закон о регистрации юридических лиц, которые позволили налоговикам исключать фирмы из ЕГРЮЛ на основании имеющихся в реестре недостоверных данных. С этого момента налоговики начали активно бороться с «адресами массовой регистрации» и номинальными директорами, рассылая запросы в адрес организаций и внося в реестр сведения о недостоверности.

За 2017 год налоговая удалила из реестра полмиллиона недействующих фирм. В 2018 году по состоянию на сентябрь исключили 330 тыс. юридических лиц. Для сравнения, во всем СФО в настоящее время зарегистрировано не более 380 тыс. юрлиц.

Генеральный директор компании по производству светодиодного оборудования «Силэн-лэд» Дарья Загоруйко рассказала altapress.ru об одной из проверок налоговой, с которой ей пришлось столкнуться.

Дарья Загоруйко,

генеральный директор компании «Силэн-лэд»:

После ответа на запрос налоговой приходит инспектор и лично проверяет факт нахождения фирмы «на месте», выясняет личность директора, смотрит учредительные документы. Приходится вносить изменения в ЕГРЮЛ, уточняющие юридический адрес организации вплоть до кабинета, где находится руководитель фирмы.

Этот механизм направлен на повышение достоверности сведений в ЕГРЮЛ, а также позволяет налоговой привлекать к субсидиарной ответственности руководителей и учредителей исключенных из реестра фирм, минуя процедуру банкротства.

Деньги. Кошелек. Кредиты и субсидии. СС0

Механизм 2. Банки ужесточили контроль за операциями и счетами

В том же 2016 году начали активно блокировать счета компаний на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Сотрудники банков стали проверять все операции, и в случае наличия сомнений в их «чистоте» — блокировать, а затем запрашивать документы, подтверждающие легальность транзакции.

В некоторых случаях банки расторгают договор обслуживания в одностороннем порядке, а остатки денег на счете предлагают забрать за вычетом огромной комиссии (10−30%).

Заблокировать операцию могут в случаях расчетов с сомнительным контрагентом, о котором в ЕГРЮЛ содержатся недостоверные сведения, неясного назначения платежа, несоответствия объемов налоговых платежей среднестатистическим по счету и еще по множеству других оснований.

Порой банки отказывают в открытии расчетных счетов вновь созданным фирмам на том основании, что они находятся по адресу массовой регистрации, а их директор является учредителем иных лиц.

Александр Герасимов,

партнер юридической фирмы «Трансфинит групп»:

Иногда возникают курьезные случаи. Например, когда организация рассчитывается по налогам со счета, открытого в одном банке, а расчеты с контрагентами производятся с другого счета. Второй банк «не видит» проведение налоговых платежей и поэтому через некоторое время блокирует счет, по которому организация рассчитывалась с контрагентами.

После любого случая блокировки счета фирма попадает в «черный список» Росфинмониторинга. Компанию подвергают жесткому контролю — операции проверяют тщательней, чаще просят предоставить документы. Такому юрлицу сложнее открыть счета, под удар попадают не только оно, но и его контрагенты.

По данным Росфинмониторинга, за 2017 год банки заблокировали операции на общую сумму 270 млрд рублей.

Бизнес. Документы. СС0

Механизм 3. «Субсидиарка» заработала в полную силу

Зачастую по окончании процедуры банкротства кредиторы почти ничего не получали. В их числе оказывалась и ФНС с долгами по налогам. Недобросовестным предпринимателям удавалось вывести все активы задолго до процедуры несостоятельности.

Для защиты интересов кредиторов в июле 2017 года законодатели реформировали институт субсидиарной ответственности. Он подразумевает, что руководители и владельцы компании также несут финансовую ответственность за банкротство.

Александр Герасимов,

партнер юридической фирмы «Трансфинит групп»:

Налоговая и раньше проявляла креативность в вопросах взыскания долгов, а теперь законодатели дали ей еще более широкий простор действий, введя положения, которые позволяют добраться до конечного выгодоприобретателя. Он изначально считается виновным и должен доказывать обратное. Для этого налоговики проявляют недюжинное рвение в судах, анализируя все операции, личные контакты руководителей и участников, доказывая, что именно этот конкретный человек на самом деле управлял организацией.

До 2016 года суды рассматривали вопрос о субсидиарной ответственности лишь в каждом 15-м деле о банкротстве и удовлетворяли эти требования только в 12% случаях. В 2017 году арбитражные суды рассмотрели 2014 заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, из них 794 удовлетворили. К началу 2018 года ситуация решалась в пользу кредиторов практически по каждому второму заявлению.

За 8 месяцев 2017 года в 12 раз увеличились поступления в бюджет благодаря активности налоговых органов, которые выявляли виновных в банкротстве лиц и привлекали к ответственности руководителей компаний.

Александр Герасимов,

партнер юридической фирмы «Трансфинит групп»:

У налоговой и кредиторов появился очень сильный инструмент для привлечения лиц к субсидиарной ответственности, а у арбитражных управляющих — стимул инициировать эту процедуру, поскольку теперь у них есть финансовая заинтересованность в этом: они получают 30% от поступивших в конкурсную массу средств. Привлечь к субсидиарной ответственности стало намного проще, поэтому вести бизнес надо осмотрительней с учетом того, что разумность принятых управленческих решений, возможно, придется доказывать в суде.

Самое тяжкое последствие привлечения к субсидиарной ответственности заключается в том, что даже процедура личного банкротства не позволит списать такие долги.

Банкротство — не легкий путь к свободе от финансового бремени. СС0.

Печальный опыт алтайских предпринимателей

Механизм привлечения к субсидиарной ответственности стали активно использовать и в Алтайском крае. Так, в течение 2017 года юристы барнаульского подразделения Сибирской генерирующей компании — «Барнаульской тепломагистральной компании» совместно с другими заинтересованными лицами за неуплату долгов привлекли к бывших директоров девяти УК на сумму более 120,5 млн рублей.

Обязательства по погашению задолженности возложили на 10 экс-руководителей управляющих компаний. В их числе оказался осужденный по делу УК «Доверие» Денис Сучков — как бывший руководитель УК «Управдом».

Агенство по страхованию вкладов, представители которого ведут банкротство «Зернобанка», подали заявление о привлечении к субсидиарной ответственности шести бывших руководителей кредитного учреждения за его долги. Если суд признает ответственность бывших менеджеров банка за его банкротство, им придется выплатить более 1,2 млрд рублей.

В конце ноября 2018 года конкурсный управляющий некогда мощного свинокомплекса «Алтаймясопром» обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском о привлечении к субсидиарной ответственности трех лиц. С главного учредителя свинокомплекса Александра Югана и двух директоров — Бориса Панова и Игоря Тищенко — хотят взыскать почти 4 млрд рублей.

Под «субсидиарку» могут попасть не только УК и предприятия, но и бюджетные организации — например, администрация города. Так, в настоящее время в стадии банкротства находится «Дирекция санаториев курорта Белокуриха». Организация недоплатила барнаульской компании более 2,2 млн рублей за продукцию для обновления стелы на въезде в город-курорт.

Бывшего руководителя дирекции и ее учредителей — АО «Курорт Белокуриха», санатории «Алтай-West», «Россия», «Алтайский замок», «Эдем» и администрацию города хотят привлечь к субсидиарной ответственности.

Мнение

Александр Герасимов,

партнер юридической фирмы «Трансфинит групп»: