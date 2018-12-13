Как государство стало жестче наказывать за ведение «серого бизнеса»

Обещанного ждут четыре года
В ноябре 2018 года бизнес-ассоциации написали письмо Владимиру Путину, в котором обратили внимание на нарушение обещаний не повышать налоговую нагрузку. Еще в 2014 году президент утверждал, что новых налогов для предпринимателей не будут вводить до 2018 года. Формально этого не произошло, но при этом существенно возросло количество так называемых неналоговых платежей — сборов, пошлин. Предпринимателям придется доплатить свыше 100 млрд рублей.
Бизнес отреагировал «уходом в тень». Власти ввели ответные меры: усовершенствовали инструменты, который помогают возвращать долги в бюджет. В их числе — исключение из реестра юридических лиц, блокировка банковских счетов и привлечение к субсидиарной ответственности.
Серые схемы, «мертвые юрлица»
До недавнего времени широко были распространены различные методы для ухода от налогов: использование фирм-«прослоек» для аккумулирования НДС, фирм-«однодневок» для обналичивания капитала, подача недостоверной налоговой отчетности.
Александр Герасимов,
партнер юридической фирмы «Трансфинит групп»:
Все эти способы объединяет то, что «использованное» юридическое лицо переводилось на номинального директора и в последующем либо исключалось из реестра юридических лиц, либо попадало в процедуру банкротства. Естественно, что имущества у него не оставалось и задолженность списывалась после завершения соответствующих процедур. Кроме того, некоторые юрлица «катапультировались» в другой регион, под юрисдикцию другой налоговой, где их должным образом не контролировали.
Итогом стало появление огромного количества «мертвых» юридических лиц в реестре, а также огромного долга бизнеса перед государством. По информации налоговой инспекции, в Алтайском крае задолженность предприятий, находящихся в процедуре банкротства перед бюджетом, составляет 6 млрд 610 млн рублей, физических лиц — 75 млн рублей. В масштабах страны эти цифры еще больше, и государство это не устраивает.
Александр Герасимов,
партнер юридической фирмы «Трансфинит групп»:
Как правило, в процедурах банкротства такие долги списываются в полном объеме. Это используют многие предприниматели — параллельно с банкротящимся юридическим лицом открывают новое и продолжают вести свою деятельность.
Механизм 1. Налоговой развязали руки
В 2016 году государство всерьез взялось за легализацию бизнеса.
В частности, ввели поправки в закон о регистрации юридических лиц, которые позволили налоговикам исключать фирмы из ЕГРЮЛ на основании имеющихся в реестре недостоверных данных. С этого момента налоговики начали активно бороться с «адресами массовой регистрации» и номинальными директорами, рассылая запросы в адрес организаций и внося в реестр сведения о недостоверности.
За 2017 год налоговая удалила из реестра полмиллиона недействующих фирм. В 2018 году по состоянию на сентябрь исключили 330 тыс. юридических лиц. Для сравнения, во всем СФО в настоящее время зарегистрировано не более 380 тыс. юрлиц.
Генеральный директор компании по производству светодиодного оборудования «Силэн-лэд» Дарья Загоруйко рассказала altapress.ru об одной из проверок налоговой, с которой ей пришлось столкнуться.
Дарья Загоруйко,
генеральный директор компании «Силэн-лэд»:
После ответа на запрос налоговой приходит инспектор и лично проверяет факт нахождения фирмы «на месте», выясняет личность директора, смотрит учредительные документы. Приходится вносить изменения в ЕГРЮЛ, уточняющие юридический адрес организации вплоть до кабинета, где находится руководитель фирмы.
Этот механизм направлен на повышение достоверности сведений в ЕГРЮЛ, а также позволяет налоговой привлекать к субсидиарной ответственности руководителей и учредителей исключенных из реестра фирм, минуя процедуру банкротства.
Механизм 2. Банки ужесточили контроль за операциями и счетами
В том же 2016 году начали активно блокировать счета компаний на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Сотрудники банков стали проверять все операции, и в случае наличия сомнений в их «чистоте» — блокировать, а затем запрашивать документы, подтверждающие легальность транзакции.
В некоторых случаях банки расторгают договор обслуживания в одностороннем порядке, а остатки денег на счете предлагают забрать за вычетом огромной комиссии (10−30%).
Заблокировать операцию могут в случаях расчетов с сомнительным контрагентом, о котором в ЕГРЮЛ содержатся недостоверные сведения, неясного назначения платежа, несоответствия объемов налоговых платежей среднестатистическим по счету и еще по множеству других оснований.
Порой банки отказывают в открытии расчетных счетов вновь созданным фирмам на том основании, что они находятся по адресу массовой регистрации, а их директор является учредителем иных лиц.
Александр Герасимов,
партнер юридической фирмы «Трансфинит групп»:
Иногда возникают курьезные случаи. Например, когда организация рассчитывается по налогам со счета, открытого в одном банке, а расчеты с контрагентами производятся с другого счета. Второй банк «не видит» проведение налоговых платежей и поэтому через некоторое время блокирует счет, по которому организация рассчитывалась с контрагентами.
После любого случая блокировки счета фирма попадает в «черный список» Росфинмониторинга. Компанию подвергают жесткому контролю — операции проверяют тщательней, чаще просят предоставить документы. Такому юрлицу сложнее открыть счета, под удар попадают не только оно, но и его контрагенты.
По данным Росфинмониторинга, за 2017 год банки заблокировали операции на общую сумму 270 млрд рублей.
Механизм 3. «Субсидиарка» заработала в полную силу
Зачастую по окончании процедуры банкротства кредиторы почти ничего не получали. В их числе оказывалась и ФНС с долгами по налогам. Недобросовестным предпринимателям удавалось вывести все активы задолго до процедуры несостоятельности.
Для защиты интересов кредиторов в июле 2017 года законодатели реформировали институт субсидиарной ответственности. Он подразумевает, что руководители и владельцы компании также несут финансовую ответственность за банкротство.
Александр Герасимов,
партнер юридической фирмы «Трансфинит групп»:
Налоговая и раньше проявляла креативность в вопросах взыскания долгов, а теперь законодатели дали ей еще более широкий простор действий, введя положения, которые позволяют добраться до конечного выгодоприобретателя. Он изначально считается виновным и должен доказывать обратное. Для этого налоговики проявляют недюжинное рвение в судах, анализируя все операции, личные контакты руководителей и участников, доказывая, что именно этот конкретный человек на самом деле управлял организацией.
До 2016 года суды рассматривали вопрос о субсидиарной ответственности лишь в каждом 15-м деле о банкротстве и удовлетворяли эти требования только в 12% случаях. В 2017 году арбитражные суды рассмотрели 2014 заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, из них 794 удовлетворили. К началу 2018 года ситуация решалась в пользу кредиторов практически по каждому второму заявлению.
За 8 месяцев 2017 года в 12 раз увеличились поступления в бюджет благодаря активности налоговых органов, которые выявляли виновных в банкротстве лиц и привлекали к ответственности руководителей компаний.
Александр Герасимов,
партнер юридической фирмы «Трансфинит групп»:
У налоговой и кредиторов появился очень сильный инструмент для привлечения лиц к субсидиарной ответственности, а у арбитражных управляющих — стимул инициировать эту процедуру, поскольку теперь у них есть финансовая заинтересованность в этом: они получают 30% от поступивших в конкурсную массу средств. Привлечь к субсидиарной ответственности стало намного проще, поэтому вести бизнес надо осмотрительней с учетом того, что разумность принятых управленческих решений, возможно, придется доказывать в суде.
Самое тяжкое последствие привлечения к субсидиарной ответственности заключается в том, что даже процедура личного банкротства не позволит списать такие долги.
Печальный опыт алтайских предпринимателей
Механизм привлечения к субсидиарной ответственности стали активно использовать и в Алтайском крае. Так, в течение 2017 года юристы барнаульского подразделения Сибирской генерирующей компании — «Барнаульской тепломагистральной компании» совместно с другими заинтересованными лицами за неуплату долгов привлекли к бывших директоров девяти УК на сумму более 120,5 млн рублей.
Обязательства по погашению задолженности возложили на 10 экс-руководителей управляющих компаний. В их числе оказался осужденный по делу УК «Доверие» Денис Сучков — как бывший руководитель УК «Управдом».
Агенство по страхованию вкладов, представители которого ведут банкротство «Зернобанка», подали заявление о привлечении к субсидиарной ответственности шести бывших руководителей кредитного учреждения за его долги. Если суд признает ответственность бывших менеджеров банка за его банкротство, им придется выплатить более 1,2 млрд рублей.
В конце ноября 2018 года конкурсный управляющий некогда мощного свинокомплекса «Алтаймясопром» обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском о привлечении к субсидиарной ответственности трех лиц. С главного учредителя свинокомплекса Александра Югана и двух директоров — Бориса Панова и Игоря Тищенко — хотят взыскать почти 4 млрд рублей.
Под «субсидиарку» могут попасть не только УК и предприятия, но и бюджетные организации — например, администрация города. Так, в настоящее время в стадии банкротства находится «Дирекция санаториев курорта Белокуриха». Организация недоплатила барнаульской компании более 2,2 млн рублей за продукцию для обновления стелы на въезде в город-курорт.
Бывшего руководителя дирекции и ее учредителей — АО «Курорт Белокуриха», санатории «Алтай-West», «Россия», «Алтайский замок», «Эдем» и администрацию города хотят привлечь к субсидиарной ответственности.
Мнение
Александр Герасимов,
партнер юридической фирмы «Трансфинит групп»:
Александр Герасимов, партнер юридической фирмы «Трансфинит групп».
Государство всеми способами дает понять, что серьезно настроено на борьбу со злоупотреблениями и намерено поставить бизнес на «рельсы закона». Комплекс мер, которые сейчас активно начали применять, значительно шире указанных примеров. Конечно, для комфортного ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности страны давно нужна понятная, четко налаженная система с возможностью прогнозировать свою деятельность. Предпринимателям необходимы хотя бы минимальные гарантии исполнения обязательств контрагентами, инструменты, которые не позволят им уйти от договорной ответственности.
Однако методы, которые государство использует для внедрения этой системы, довольно жесткие и не всегда последовательные. Под репрессии могут попасть и добросовестные предприниматели, привыкшие вести дела небрежно. Помимо «кнута» в виде требований к бизнесу, нужны «пряники» в виде качественной реформы общественных институтов и создания условий, в которых будет выгодно вести деятельность добросовестно и законно.