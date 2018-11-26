С учредителя и двух директоров «Алтамясопрома» попытаются взыскать почти 4 млрд рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося предприятия «Алтаймясопром» обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском о привлечении к субсидиарной ответственности трех лиц. С главного учредителя свинокомплекса Александра Югана и двух директоров — Бориса Панова и Игоря Тищенко — хотят взыскать почти 4 млрд рублей.

Как следует из материалов суда, серьезные финансовые проблемы у предприятия возникли еще в 2014 году. Задолженность по основному долгу перед кредиторами на 13 ноября 2014 года уже составляла 433,5 млн рублей.

Несмотря на это директор предприятия (на тот момент им был Борис Панов) не предпринял никаких действий. Хотя, по мнению конкурсного управляющего, в разумные сроки должен был провести финансовый аудит и обратиться с иском о банкротстве.

Борис Панов. csh.sibagro.ru

Аналогичную претензию предъявили и Александру Югану. Будучи главным учредителем «Алтаймясопрома» с 75% доли в уставном капитале, он имел возможность созвать внеочередное собрание совета директоров, однако не сделал этого.

По оценке конкурсного управляющего, Юган, Панов и Игорь Тищенко (был директором с декабря 2016 года) из-за своего бездействия должны отвечать персонально. Их субсидиарная ответственность на троих составляет почти 3 млрд рублей и 6 млн евро.

Что случилось с «Алтаймясопромом»?

Напомним, что Борис Панов, уволившийся из администрации Евдокимова в начале 2005 года, рассказывал, что стремился реализовать идею строительства на Алтае крупного промышленного свиноводческого комплекса. В 2011 году в Тальменской районе началось строительство такого комплекса — «Алтаймясопрома» — на 300 тыс голов, а Панов стал его гендиректором.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. altapress.ru

Комплекс был рассчитан на производство 30 тыс. тонн свинины в живом мясе. Его газифицировали, оснастили импортным оборудованием, завезли племенных животных из Ирландии. Руководство публично огласило план вывести здесь свою алтайскую породу свиньи.

Борис Панов, длительное время возглавлявший предприятие, называл его лучшим свинокомплексом в Европе. «Это Европа пусть завидует нам», — говорил он в интервью сайту doc22.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. altapress.ru

По данным краевого минсельхоза, проект не вышел на полную мощность из-за недофинансирования долгосрочными кредитными ресурсами.

Внешэкономбанк в ноябре 2017 года предъявил сумму иска к предприятию «Алтаймясопром» и вошел в реестр кредиторов с претензией в размере 9,7 млрд рублей.