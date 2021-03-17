«Вот и заработали». Что происходит в лишенном лицензии «ФорБанка» и что будет дальше

Отзыв лицензии у «ФорБанка» его клиенты и знакомые восприняли спокойно: столпотворения и драк у барнаульских офисов не было, паники не замечено и в соцсетях. Но это — не удивительно. За много лет «зачистки» банковского рынка в стране научились выводить с поля игроков без шума и пыли. Нервничают сейчас, пожалуй, только руководители организаций, имевших в «ФорБанке» расчетные счета и депозиты. Разбираемся, что было, что есть и что будет. Ну, и что кому делать.

Что сейчас происходит в «ФорБанке»?

О том, что известие об отзыве лицензии стало неожиданностью для сотрудников «ФорБанка», altapress.ru уже писал.

Здесь, похоже, рассчитывали на долгую жизнь: пару лет назад провели ребрендинг, сделав логотипом перевернутую восьмерку — символ бесконечности. А для рекламы выбрали жизнеутверждающий цвет — оранжевый.

Но 12 марта по решению Центробанка его деятельность все же подошла к концу. С этого дня работой частного банка стали руководить чиновники из временной администрации, в которую, по традиции, включили сотрудников ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Из Инстаграм «ФорБанка». @forbankbusiness

Временная администрация будет заниматься делами вплоть до открытия арбитражом конкурсного производства или назначения ликвидатора.

Тем не менее обстановка в банке (по крайней мере, в Барнауле) спокойная. Сотрудники работают. Их не уволят до вынесения этих судебных решений, сказал источник в этом кредитном учреждении, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, не случилось паники и среди клиентов: «Каких-либо эксцессов, столпотворений, драк и тому подобного не было».

Вся информация о том, что произошло, почему не работают офисы и что делать, вывешена на дверях (в чем, собственно, убедился и корреспондент altapress.ru).

Офис «ФорБанка» в Барнауле. Altapress.ru

Напомним, головной офис «ФорБанка» находится в Москве, в Барнауле же работает филиал и несколько допофисов.

Когда начнутся выплаты?

Успокоим вкладчиков еще раз: вклады в «ФорБанке» застрахованы. Деньги вернут через банк-агент, который определят не позднее 18 марта (вечером 16 марта его еще не назвали). Выплаты же начнутся не позднее 26-го.

Что сейчас делать вкладчикам? Следить за информацией на сайте АСВ. Звонить по телефону агенства 8−800−200−08−05. А когда будет определен банк-агент, написать туда заявление.

Управление соцзащиты также просит всех, кто получал пособия на счет в «ФорБанке», написать заявление о смене реквизитов.

Жизнерадостная реклама «ФорБанка» в его Инстаграм. @forbankbusiness

Какие проблемы могут произойти? Опрошенные altapress.ru знакомые, столкнувшиеся с отзывом лицензии другого банка, говорят: с получением страхового возмещения по вкладу в последние годы проблем не бывает.

Кроме одного случая: если вкладчик по каким-то причинам не внесен в реестр обязательств.

В этой ситуации ЦБ советует предоставить документы, подтверждающие вклад, — договор, приходный ордер, выписку с лицевого счета и др. Или судиться — если таких документов нет.

Офис «ФорБанка» в Барнауле. Altapress.ru

Кому выплатят страховое возмещение?

Вообще, в последние годы законодатели расширили списки тех, чьи вклады застрахованы. Теперь это уже не только вкладчики-физлица. Поэтому для начала — поищите себя в перечне тех, кто вправе претендовать на страховое возмещение. Вот он.

Вкладчики-физлица и индивидуальные предприниматели. Если у вкладчика есть долг по кредиту перед банком , ему вернут сумму за вычетом долга;

ему вернут сумму за вычетом долга; Юрлица , входящие в реестр субъектов малого и среднего бизнеса , который ведет ФНС;

входящие в реестр субъектов малого и среднего бизнеса который ведет ФНС; Некоммерческие организации — товарищества собственников недвижимости , садоводческие и дачные товарищества , религиозные структуры , благотворительные фонды;

садоводческие и дачные товарищества религиозные структуры благотворительные фонды; Некоммерческие организации ( НКО), включенные в реестр исполнителей общественно полезных услуг ( в этот реестр в крае входят только 16 организаций); но НКО-иноагентам не вернут ничего;

НКО), включенные в реестр исполнителей общественно полезных услуг в этот реестр в крае входят только 16 организаций); но НКО-иноагентам не вернут ничего; Юрлица , которым открыты спецсчета для формирования фонда капремонта многоквартирного дома.

Instagram «ФорБанка». @forbankbusiness

Остальным юрлицам вернуть свое будет сложнее.

«Вернут, если ООО есть в реестре и если сумма более 15 000 рублей. А у кого-то там 18 млн, к примеру… Ох, сколько кардиологических скорых мчит по вызовам», — написала в соцсетях бизнес-леди, у которой открыт счет в «ФорБанке».

Какова сумма страхового возмещения?

Надо сказать, что максимальная сумма страхового возмещения не меняется с 2015 года: выплачивают не более 1,4 млн рублей вместе с причисленными процентами (для случая «ФорБанка» проценты начисляются до 11 марта включительно).

Кому и когда выплатят вклады , размещенные в «ФорБанке»? Разъяснения ЦБ.

Что делать, если вклад больше? Заполняя заявление на выплату компенсации, укажите это в специальной графе. Остаток вклада будет выплачиваться уже по ходу пьесы — то есть во время конкурсного производства или ликвидации.

Что происходит на практике? Один из собеседников altapress.ru, у которого в «Зернобанке» хранилась довольно большая сумма, рассказал: 1,4 млн рублей он получил оперативно. А из оставшейся суммы ему вернули только 50%.

Еще 2 млн «растворились» — впрочем, процедура банкротства «Зернобанка», начавшаяся в 2015 году, пока не завершена, имущество продолжают распродавать, конкурсная масса пополняется, так что шанс получить еще какую-то сумму есть.

«Зернобанк». Анна Зайкова

Что получат юрлица?

Что делать руководителям предприятий-юрлиц, не попавшим в число счастливчиков? Процедура тоже отработана. Временная администрация начинает вести реестр требований кредиторов.

Чтобы в него войти, всем, кому останется должен «ФорБанк», надо написать заявление по форме. Бланки можно взять на сайте банка.

Оформленное требование необходимо направить нарочно или заказным письмом по адресам: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 29, стр. 1, 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 29 / ул. Гоголя, д. 36, — разъясняет временная администрация кредиторам.

Курьер кино

Что получают юрлица на практике? Один из барнаульских предпринимателей, у которого была небольшая сумма на расчетном счете в «Зернобанке», за пять лет так и не получил ничего.

А вот в ходе конкурсного производства «АлтайБизнесбанка» требования кредиторов всех очередей удовлетворены, наоборот, в полном объеме, сообщало «Агентство по страхованию вкладов» в 2018 году.

Как будет с «ФорБанком»? Поживем — увидим.

Из Инстаграм «ФорБанка». @forbankbusiness

Как восприняли отзыв лицензии у «ФорБанка»?

А напоследок — отзывы о ситуации. Прекращение работы банка для многих руководителей предприятий — штука малоприятная.

«Вот недавно платеж на ООО пришел из Ростова. Вот и заработали», — мрачно иронизирует предпринимательница в соцсетях (у нее счет в «ФорБанке»).

Объяснения регулятора о причинах отзыва лицензии (нарушал антиотмывочные законы) не особенно напугали общественность. «У меня 25 лет банковского стажа, и я точно знаю, чем отличаются релизы регулятора от реального состояния дел», — сказал один из участников обсуждения.

Прежний вид офиса «ФорБанка». vk.com/@forbankbusiness-rebrending-forbanka

Перед банкротством «ФорБанк» не приостанавливал платежи и никого из своих клиентов не подвел, его акционеры не вступали в споры (как, скажем, в «Зернобанке»).

Так что отзывы о нем положительные. А у кого-то даже ностальгические — ведь банк появился в эпоху надежд.

«В новейшей истории российской кредитной кооперации Форбанк сыграл важную роль. Банк не только предложил системный взгляд на организацию сектора, но и существенно продвинулся в этом направлении практически. Как сказал поэт, «…он мечтал закусив удила — свесть Америку и Россию. Но затея не удалась. За попытку спасибо!».

«У «ФорБанка» были и достоинства, и недостатки, как везде. Но платежи он переводил мгновенно — в отличие от некоторых банков-гигантов, у которых деньги ходят по два дня».

«Жаль. Ребята искали разные точки роста и экспериментировали в разных форматах».

«Весенним костром догорает эпоха, и мы наблюдаем за тенью и светом»…

Андрей Макулов стал гостем «Школы успеха». Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Когда появился «ФорБанк»?

«ФорБанк» создан в Барнауле в 1992 году. Активное его развитие началось после того, как в 1993-м в него перешла команда из другого барнаульского банка, созданного при комсомоле, — «Финист-Банка».

В начале 1990-х в крае зарегистрировалось порядка 25 региональных банков, но — большинство разорилось в первые же годы. На сегодня остались лишь частный «Алтайкапиталбанк» и принадлежащий краю «Сибсоцбанк».

Один из создателей «ФорБанка» Андрей Макулов, позднее продавший свои акции, пропагандировал в предпринимательском сообществе идею постоянных улучшений бизнеса.