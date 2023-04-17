ВТБ нарастил кредитно-гарантийный портфель среднего и малого бизнеса в регионах Алтая на 22%

По итогам 2022 года кредитно-гарантийный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай увеличился на 22% и составил 20,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств юридических лиц вырос на 16% превысил 29,7 млрд рублей.

ВТБ выступает одним из крупных кредиторов предприятий различных сфер экономики региона. Основной объем кредитов в портфеле банка приходится на агропромышленный комплекс (40,5%). Треть кредитного портфеля составляют займы на финансирование строительства.

Число клиентов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай в сегменте СМБ по итогам года превысило 13,7 тысяч компаний и предпринимателей, увеличившись за год на 17%. Это стало возможным благодаря системной работе с предпринимателями, постоянному расширению портфеля услуг для бизнеса и развитию дистанционных каналов обслуживания. В целом по стране, банк, в ходе реализации четырехлетней стратегии, удвоил количество активных клиентов среднего и малого бизнеса.

Объем гарантийного портфеля по итогам года вырос в 2 раза и составил почти 3,2 млрд рублей. Основная доля гарантийного портфеля приходится на гарантии исполнения контрактов, гарантии в пользу налоговых органов и ФРП.

Алтайский край является аграрным регионом с ярко выраженной долей компаний АПК в общем объеме рынка, что находит точное отражение в структуре нашего корпоративного кредитного портфеля. На протяжении всего года мы обеспечивали доступность кредитных ресурсов для наших партнеров, в том числе, предоставляя финансирование в рамках программ господдержки. Мы видим, что компании активно используют этот ресурс как для покрытия текущих потребностей, так и направляя средства на развитие бизнеса: по итогам года более трети кредитов в региональном портфеле СМБ выдано на инвестиционные цели, — прокомментировал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

В целом по итогам 2022 года совокупный кредитно-гарантийный портфель розничного и корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае увеличился на 5% и превысил 79 млрд рублей.