10 октября
﻿
Экономика

ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Алтайском крае и Республике Алтай в сентябре

По итогам сентября заемщики ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай оформили жилищные кредиты на сумму более 1 млрд рублей, что превысило выдачи августа, когда клиенты оформили ипотеку на 960 млн рублей. Всего за январь-сентябрь ВТБ предоставил жителям этих регионов ипотечные кредиты на сумму 6,9 млрд рублей.

Приобретая недвижимость в новостройках, клиенты отдавали предпочтение программе ипотеки с господдержкой. В рамках нее алтайское подразделение банка ВТБ предоставило жителям края и республики кредитов на 1,5 млрд рублей. По «семейной ипотеке» объем сделок превысил 1,2 млрд рублей.

В целом по стране по итогам сентября свыше 18,5 тысяч ипотечных заемщиков оформили в ВТБ жилищные кредиты. Объем сделок составил более 86 млрд рублей Всего за январь-сентябрь ВТБ оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей.

Основная доля продаж в сентябре пришлась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провел более 60% сделок. На первичном рынке ВТБ оформил примерно каждую третью ипотеку. Оставшаяся доля выдач пришлась на программу рефинансирования.

Банк ВТБ (ПАО)

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость