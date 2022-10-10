ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Алтайском крае и Республике Алтай в сентябре

Приобретая недвижимость в новостройках, клиенты отдавали предпочтение программе ипотеки с господдержкой. В рамках нее алтайское подразделение банка ВТБ предоставило жителям края и республики кредитов на 1,5 млрд рублей. По «семейной ипотеке» объем сделок превысил 1,2 млрд рублей.
В целом по стране по итогам сентября свыше 18,5 тысяч ипотечных заемщиков оформили в ВТБ жилищные кредиты. Объем сделок составил более 86 млрд рублей Всего за январь-сентябрь ВТБ оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей.
Основная доля продаж в сентябре пришлась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провел более 60% сделок. На первичном рынке ВТБ оформил примерно каждую третью ипотеку. Оставшаяся доля выдач пришлась на программу рефинансирования.
Банк ВТБ (ПАО)