ВТБ: в апреле выдачи ипотеки в России сохранились на уровне марта

По оценке ВТБ, в апреле банки выдали около 570 млрд рублей по ипотеке, что сопоставимо с ажиотажным спросом марта. Вклад в динамику рынка внесли уход от "околонулевых" программ застройщиков и смещение спроса клиентов на "вторичку", где действуют более низкие ценовые параметры. В апреле рекордного 2021 года продажи составили 551 млрд рублей, а в прошлом году на фоне экстремально высоких ставок — 160 млрд.

ВТБ в апреле 2023 года оформил около 19 тысяч жилищных кредитов на 93 млрд рублей. Всего с начала года порядка 63,3 тыс. клиентов получили в банке ипотеку объемом 321 млрд рублей. Около трети в структуре продаж января-апреля заняли Москва и область (примерно 112 млрд рублей). На втором месте — Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 29 млрд рублей). В топ-5 регионов также вошли Краснодарский край (26,4 млрд), Республика Татарстан (13,7 млрд) и Новосибирская область (10,4 млрд).

Основным спросом клиентов пользовались стандартные ипотечные программы, по которым заемщики приобретают в основном вторичное жилье. В ВТБ в январе-апреле на них в пришлось около 56% сделок. Клиенты, рассматривающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам. Среди них наибольшим интересом пользовалась "Ипотека с господдержкой-2020" — кредиты по этой программе за первые четыре месяца года оформили около 12 тысяч заемщиков банка примерно на 71 млрд рублей. Вторая по популярности "семейная ипотека": в рамках нее ВТБ провел 14,6 тыс. сделок на 87 млрд рублей.

После ажиотажного спроса заемщиков в марте на фоне сворачивания "околонулевых" программ, реализуемых застройщиками, в апреле российский рынок ипотеки стабилизировался. Выдачи на уровне 570 млрд рублей, — достаточно весомый показатель для банков, который превысил результат апреля рекордного 2021 года. Как мы и прогнозировали, спрос клиентов сместился в сторону вторичного жилья, где сейчас действуют более привлекательные цены для клиентов. На этом фоне фиксируется снижение среднего размера ипотечного кредита: в ВТБ с начала года этот показатель сократился на 9%, до 4,8 млн рублей. В мае в связи с длинными выходными мы ожидаем некоторое замедление динамики рынка. Тем не менее, в целом по первому полугодию наши прогнозы по-прежнему оптимистичны. Ожидаем, что в январе-июне российские банки выдадут ипотеку более чем на 2,7 трлн рублей. Это на 46% превысит результат за аналогичный период прошлого года и на 2% — рекордного 2021 года, — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что ВТБ в первом полугодии планирует выдать более 536 млрд рублей по ипотеке. Почти каждый второй кредит банк планирует выдать на льготных условиях.