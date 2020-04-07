Ввоз лимонов в Новосибирскую область вырос в 20 раз на фоне пандемии коронавируса

С начала 2020 года на новосибирские склады временного хранения поступила 21 партия лимонов, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Общий объем ввезенных лимонов, чеснока и имбиря составил 392,5 тонн — 296,5, 40 и 56 тонн соответственно.

«При этом в текущем году поступило в 20 раз больше лимонов и в полтора раза больше имбиря, чем в первом квартале 2019 года», — говорится в сообщении.

Только в марте завезли 55 тонн лимонов — это в 11 раз больше, чем в марте 2019 года.

После проведения карантинного фитосанитарного контроля товар разрешили к продаже на территории региона и за его пределами.

Напомним, ранее в соцсетях обсуждали резко подорожавшие лимоны и имбирь. Повышенный спрос связали с распространенным мнением, что они позволяют защититься от коронавируса.

Средняя цена на корень имбиря в России выросла за месяц почти в 3 раза, а закупочные цены на лимоны возросли в 2 раза.