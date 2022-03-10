За «черту» не выходить. Как и какие цены предлагают сдерживать в России

Cдержать цены хотят на продукты питания, детские товары, стройматериалы, сельхозудобрения, сельхозтехнику и запчасти к ней, бытовую химию, зоотовары, лекарства и медикаменты, приводит слова Хинштейна ТАСС.
Формирование полного перечня товаров глава комитета Госдумы по информполитике предложил «передать на уровень правительства». Он отметил, что при этом следует учесть имеющийся опыт ограничительных мер по COVID-19 (когда был принят закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия).
Глава Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина подчеркнула, что рост цен на товары — одна из главных проблем.
«Есть объективные (причины. — Прим. ред.), когда производитель больше не может сдерживать цены на конечную продукцию из-за постоянного роста себестоимости», — сказала депутат.
Она заметила: «Есть и такой фактор, который влияет на рост цен, — розничные сети, которые по-прежнему наживаются на наших аграриях и делают беспрецедентные наценки на продовольствие».
По словам Школкиной, наценки на товары в России могут превышать установленную «черту».
«Например, на социально значимые товары есть договоренность — наценка должна составлять не более 5%, но вместе с тем сети иногда делают от 30 до 46%, это, конечно, абсолютно неправильно. Нужно на это обратить внимание», — уточнила она.
Кстати, стало известно, когда и на сколько подорожает Coca-Cola.