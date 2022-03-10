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Экономика

За «черту» не выходить. Как и какие цены предлагают сдерживать в России

В России подготовили поправки об урегулировании стоимости некоторых товаров и услуг, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Рассказываем, что войдет в перечень по сдерживанию цен.

Продукты. Рынок.
Продукты. Рынок.
unsplash.com
1
На какие товары хотят сдержать цены в России?

Cдержать цены хотят на продукты питания, детские товары, стройматериалы, сельхозудобрения, сельхозтехнику и запчасти к ней, бытовую химию, зоотовары, лекарства и медикаменты, приводит слова Хинштейна ТАСС.

Формирование полного перечня товаров глава комитета Госдумы по информполитике предложил «передать на уровень правительства». Он отметил, что при этом следует учесть имеющийся опыт ограничительных мер по COVID-19 (когда был принят закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия).

2
Почему цены растут?

Глава Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина подчеркнула, что рост цен на товары — одна из главных проблем.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

«Есть объективные (причины. — Прим. ред.), когда производитель больше не может сдерживать цены на конечную продукцию из-за постоянного роста себестоимости», — сказала депутат.

Она заметила: «Есть и такой фактор, который влияет на рост цен, — розничные сети, которые по-прежнему наживаются на наших аграриях и делают беспрецедентные наценки на продовольствие».

3
Какие наценки делают на товары в России?

По словам Школкиной, наценки на товары в России могут превышать установленную «черту».

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

«Например, на социально значимые товары есть договоренность — наценка должна составлять не более 5%, но вместе с тем сети иногда делают от 30 до 46%, это, конечно, абсолютно неправильно. Нужно на это обратить внимание», — уточнила она.

Кстати, стало известно, когда и на сколько подорожает Coca-Cola.

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