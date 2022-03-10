За «черту» не выходить. Как и какие цены предлагают сдерживать в России

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Почему цены растут?

Глава Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина подчеркнула, что рост цен на товары — одна из главных проблем.

Продукты. Цены. Магазин. unsplash.com

«Есть объективные (причины. — Прим. ред.), когда производитель больше не может сдерживать цены на конечную продукцию из-за постоянного роста себестоимости», — сказала депутат.

Она заметила: «Есть и такой фактор, который влияет на рост цен, — розничные сети, которые по-прежнему наживаются на наших аграриях и делают беспрецедентные наценки на продовольствие».