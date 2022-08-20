За компенсацией на покупку угля обратились 3,5 тысячи жителей Алтайского края

Свыше 3,5 тысячи жителей Алтайского края обратились за денежной компенсацией на покупку угля. Об этом сообщает региональный Минтранс в своем телеграм-канале .

«В среднем сумма компенсации составляет от 1500 до 2500 тысяч рублей, размер зависит от площади дома и количества проживающих», — уточнили в ведомстве.

Напомним, рост цен за коммунальные услуги ограничен индексами, составленными для каждого из муниципалитетов. В случае, если максимально допустимая стоимость коммуналки превышена, граждане вправе обратиться за компенсацией в МФЦ.

Для ее получения жителям частных домов с печным отоплением нужно предоставить платежные документы на приобретение угля. При себе нужно иметь удостоверение личности, правоустанавливающие документы на дом и реквизиты для перечисления денежных средств.

В министерстве добавили, что данный вид помощи предоставляется независимо от уровня доходов семей, которые за ней обращаются.

Ранее сообщалось, что правительство Алтайского края выделило миллиард рублей на компенсации, защищающие граждан от скачка цен за услуги ЖКХ из-за увеличения предельной стоимости угля.