Зафиксирован ажиотажный спрос на кредитные карты среди россиян

С января по октябрь российские банки выдали 8,97 млн новых кредитных карт — на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Самый существенный рост показателя зафиксирован в Липецкой (+136%) и Тульской (+107,9%) областях, Башкортостане (+106,8%), Ставропольском крае (+106,2%) и Саратовской области (+104,8%).
В абсолютном выражении больше всего кредитных карт выдано в Москве (550,7 тысячи штук), Московской области (431 тысяч), Краснодарском крае (329,7 тысячи), Санкт-Петербурге (305,3 тысячи), Свердловской области (279,7 тысячи) и Башкортостане (271 тысяч).
Гендиректор НБКИ Александр Викулин объясняет резкий рост спроса на кредитные карты их удобством и привлекательными условиями использования.