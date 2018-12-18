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Экономика
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Зафиксирован ажиотажный спрос на кредитные карты среди россиян

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало резкий рост спроса россиян на кредитные карты.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

С января по октябрь российские банки выдали 8,97 млн новых кредитных карт — на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Самый существенный рост показателя зафиксирован в Липецкой (+136%) и Тульской (+107,9%) областях, Башкортостане (+106,8%), Ставропольском крае (+106,2%) и Саратовской области (+104,8%).

В абсолютном выражении больше всего кредитных карт выдано в Москве (550,7 тысячи штук), Московской области (431 тысяч), Краснодарском крае (329,7 тысячи), Санкт-Петербурге (305,3 тысячи), Свердловской области (279,7 тысячи) и Башкортостане (271 тысяч).

Гендиректор НБКИ Александр Викулин объясняет резкий рост спроса на кредитные карты их удобством и привлекательными условиями использования.

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