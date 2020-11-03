Заводские фантазии. Можно ли на Алтае построить крупное промышленное предприятие и нужно ли оно вообще

Многие барнаульцы говорят: хватит строить торговые центры, даешь промышленные предприятия! Действительно, это помогло бы поддержать отрасль в Алтайском крае. Altapress.ru всерьез заинтересовался вопросом и проанализировал перспективы возведения крупного завода в Барнауле. Сможем ли? Надо ли? За чей счет?

Что нам стоит… завод построить

В своем анализе мы замахнулись на «крупную рыбину». Опыт строительства небольших предприятий разной отраслевой направленности у региона и так есть. А как насчет масштабного объекта уровня не ниже «Алтай-Кокса»? Возможно ли реализовать настолько амбициозный проект в Барнауле? Остались ли в крае строители такой квалификации?

Алтай-Кокс приступил к монтажу оборудования для внедрения технологии трамбования угля ОАО «Алтай-Кокс»

С небес на землю нас вернул кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, менеджмента и маркетинга барнаульского филиала финансового университета Анатолий Ижболдин-Кронберг.

Экономист напомнил, что любые предприятия не строятся спонтанно. Их появлению предшествует весьма длительный подготовительный период.

Анатолий Ижболдин-Кронберг,

кандидат экономических наук:

В условиях рыночной экономики подготовка начинается с изучения конъюнктуры рынка, прежде всего платежеспособного спроса, так как в отсутствие такового данное мероприятие теряет смысл. Причем при выпуске более или менее сложной технически продукции оценивается потребность не локального (нашего краевого), а как минимум межрегионального или даже общероссийского уровня.

Внешние вливания и не только

Экономист отметил: второй важный вопрос — это инвестиции, причем внешние. И для Алтайского края он первостепенный, внутренних источников для их появления в регионе нет.

Бизнес. Деньги. СС0

Анатолий Ижболдин-Кронберг,

кандидат экономических наук:

У нас хронически дефицитный бюджет и довольно бедное население, неспособное аккумулировать достаточное количество сбережений. Еще один фактор — это рабочая сила. Если речь идет о реальном (в том числе промышленном) производстве, то без профессионально подготовленных квалифицированных сотрудников ни одно предприятие не сможет стабильно работать.

В минпроме региона рассказали, что за шесть месяцев 2020 года крупными предприятиями инвестировано в проекты 5 млрд рублей из запланированных на этот год 13,3 млрд. Всего же за два года, начиная со второй половины 2018-го, в промышленность Алтайского края инвестировано 17,5 млрд рублей.

В министерстве добавили, что средства инвестируются как в действующие производственные площадки, так и в новые в различных отраслях промышленности (добыча полезных ископаемых, химия, машиностроение и многие другие).

Что нам стоит завод построить.

Факт За 8 месяцев 2020 года промышленными предприятиями и энергокомпаниями произведено продукции и оказано услуг на общую сумму 264,2 млрд рублей, что на 2% больше уровня января — августа прошлого года, отметили в министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.

В продолжение своих размышлений Анатолий Ижболдин-Кронберг добавил, что для объединения всех составляющих нужен также предприниматель в лице частного лица или государства. И важно, какой характер имеет экономика страны — открытый или закрытый.

Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин, имея внушительный опыт работы в сфере строительства, объяснил, что возведение завода «Алтай-Кокс» было стройкой всесоюзного масштаба. В него были вложены колоссальные ресурсы. В современных условиях такой проект повторить маловероятно.

Строительство столь масштабного предприятия сложно инициировать без федерального заказа, а главное — финансирования. Застройщик справедливо заметил, что инвесторов, способных вложиться в такой завод, в Алтайском крае вряд ли удастся найти.

Александр Мишустин. Дмитрия Лямзин.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

В сегодняшней экономической ситуации можно рассматривать строительство относительно небольшого промышленного предприятия. И в крае есть примеры: Корбалихинский рудник в Змеиногорском районе, Рубцовский рудник и другие. В любом случае для реализации проекта нужно привлекать инвесторов. И, вероятнее всего, это будут частные вложения. Только после этого для строительства выигрывается лицензия, затем разрабатывается рабочая документация. И только потом привлекаются строительные подразделения.

Александр Мишустин добавил, что глобальные стройки сегодня затевают преимущественно такие экономические гиганты, как «Роснефтегаз», «Роснефть» и «Газпромбанк». Кстати, именно они реализуют проект судостроительного комплекса «Звезда». По самым грубым оценкам, он уже обошелся в 202,2 млрд рублей.

Факт ССК «Звезда» — стратегически важный для Дальнего Востока и российской судостроительной промышленности проект. Он реализуется по поручению президента и правительства РФ. Строительство комплекса началось в 2009 году, а запуск производства новой верфи состоялся 1 сентября 2016-го. Поэтапный ввод в эксплуатацию всего комплекса будет завершен к концу 2024 года.

Господдержка не помешает

Ко всему вышесказанному стоит добавить, что создание крупного или среднего завода в Алтайском крае зависит и от наличия механизмов поддержки. В министерстве пояснили, что для содействия в развитии промпредприятий правительством региона проводится системная работа по поддержке их инвестиционной деятельности.

Финансовая поддержка. pixabay.com.

Фонд развития Алтайского края предоставляет предприятиям льготные займы для реализации инвестпроектов. В настоящее время фонд участвует в реализации 15 проектов стоимостью свыше 1,8 млрд рублей.

Еще одним механизмом поддержки инвестиционной активности промышленных предприятий является субсидирование понесенных ими затрат при реализации проектов.

Резюмируя, в минпроме уверены, что в Алтайском крае созданы условия для реализации инвестиционных проектов, в том числе и в сфере промышленности и энергетики.

Уменьшаем аппетит

Что нам стоит завод построить.

Александр Мишустин заметил, что в Барнауле можно было бы построить среднее по масштабу производственное предприятие. Для этого силы есть.

Его мнение разделяет Анатолий Ижболдин-Кронберг. Доцент финуниверситета рассказал, что такого рода предприятия периодически либо начинают функционировать на старых промплощадках (закрытых ранее), либо открываются на новых, так как затраты на их создание меньше, чем у «монстров». Кстати, одним из таких примеров является и завод «Русская кожа», недавно построенный в Заринске — среднее, по современным меркам, промышленное предприятие.

Мишустин, в свою очередь, пояснил, что в случае строительства завода с нуля нужно сначала найти на территории города или за его пределами подходящую площадку. Сможет ли Барнаул в пределах промышленной зоны выделить ее под возведение предприятия?

Вопрос, на который теоретически ответить сложно. И загвоздка не столько в земельном участке, сколько в инфраструктуре — наличии железной и автомобильной дорог, электричества, коммуникаций и прочего.

Вопрос самоопределения

Строительство промпредприятия. pixabay.com.

В ходе анализа возможности строительства промышленного предприятия очень важно определиться с отраслью, на которую следует ориентироваться. Какая продукция востребована на региональном, федеральном и зарубежном рынках?

В минпроме отмечают, что в этом году в регионе наибольший прирост объемов (в 1,8 раза) зафиксирован в производстве машин и оборудования, объединяющем в основном производителей сельхозтехники. На 40% увеличились объемы металлургического производства.

Важно отметить и другие факторы. Анатолий Ижболдин-Кронберг пояснил, что в случае открытой экономики ни в какой из сфер потенциальный завод не будет успешным. Все необходимое уже производится в других странах и регионах, прежде всего в недалеко расположенном от Алтайского края Китае. Как правило, производство там дешевле и современнее.

Строительство промпредприятия. pixabay.com.

Анатолий Ижболдин-Кронберг,

кандидат экономических наук:

Есть достаточно старая теория сравнительных преимуществ, которую еще в XIX веке сформулировал один из основоположников экономики Дэвид Рикардо. Согласно его учению, предприниматель (или страна) должен производить товары и услуги с относительно более низкими альтернативными издержками, чем кто-либо еще. Пока, к сожалению, это лучше получается у китайцев.

Строительство промпредприятия. pixabay.com.

Другое дело закрытая экономика — та, в которой упор делается на создание и функционирование внутреннего производства. Здесь все как раз наоборот. Выгода и эффективность отходят на второй план, а на первый выходят национальные интересы. Среди них важнейшую роль играют обеспечение занятости и роста доходов населения. При этом не факт, что рынок будет насыщен качественными и недорогими товарами.

Анатолий Ижболдин-Кронберг,

кандидат экономических наук:

Конечно, в чистом виде ни та, ни другая система не существуют. Проблема в том, как найти приемлемое сочетание обеих, максимизировав преимущества каждой и минимизировав недостатки.

Кто возьмется за гуж

Промышленное предприятие. pixabay.com.

Предположим, что были найдены инвесторы и земля с коммуникациями, получены лицензия и разрешение на строительство. Что дальше?

А дальше ищем подрядную организацию, а то и не одну.

Александр Мишустин пояснил, что обычно для строительства крупного промышленного объекта привлекаются специальные профильные подразделения.

Ведь здания производственных и административных помещений возводятся по разным технологиям с использованием различных стройматериалов. В Алтайском крае таких организаций немного. Среди них, например, компания «СтальМонтаж».

Александр Мишустин , председатель правления Союза строителей Алтайского края. Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

Если честно, я сомневаюсь, что в Алтайском крае найдется крупный застройщик, способный осилить масштабный объект. Конечно, рано или поздно появится генподрядчик, который за это возьмется, но в пул к нему придется собрать довольно много субподрядных организаций. И я думаю, что специализированные предприятия будут привлекаться не только из Алтайского края, но и из других регионов.

Что касается ресурсов и мощностей для производства алтайских стройматериалов (в частности, железобетона), то их хватит с лихвой. Правда, придется перепрофилировать некоторые предприятия.

Промышленное предприятие. pixabay.com.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

Сегодня при проектировании и возведении промышленных зданий и сооружений девелоперы уходят от громоздких конструкций советского времени. И, вероятнее всего, будет использоваться не столько железобетон, сколько металл. Кузбасс рядом, поэтому проблем не возникнет.

Развивая промышленность , развиваем строительство

Строительство промпредприятия. pixabay.com.

Возведение даже среднего по масштабам завода, безусловно, положительно отразится на экономике региона и строительной отрасли в частности. В край будут привлечены инвестиции, смежные компании и предприятия увеличат объемы производства.

Все это потянет за собой рост количества рабочих мест. Не исключено, что начнется приток населения, которому нужно будет где-то жить. Круг замыкается.

В качестве положительного примера можно привести возведение объектов агропромышленного комплекса, в частности компании «Алтайский бройлер» (2008 год) и свинокомплекса «Алтаймяспром» (2012 год). Тогда было задействовано довольно много алтайских строительных компаний.

Считаем затраты

Говоря о строительстве промпредприятия, нельзя не сказать и о его примерной стоимости. Данный вопрос поставил в тупик экспертов. Дело в том, что смета на возведение любого объекта зависит от огромного количества факторов. В частности, в какой отрасли будет работать завод, каковы его масштабы и т. д. От этого зависит вид и количество стройматериалов, зарплаты, другие затраты.

Павловский деревообрабатывающий комбинат ( ДОК). Дмитрий Лямзин

С уверенностью можно сказать одно: суммы будут исчисляться десятками, а может быть, и сотнями миллиардов рублей.

Так, «Павловский деревообрабатывающий комбинат», где производят плиты МДФ, обошелся примерно в 6,5 млрд руб­лей. А завод «Русская кожа» построили примерно за 3 млрд.

Стоит ли овчинка выделки

Сотрудники Алтай-Кокса повышают эффективность производства. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Из всего вышесказанного возникает вопрос: а нужен ли Алтайскому краю новый завод?

Анатолий Ижболдин-Кронберг,

кандидат экономических наук:

А кому он не нужен? Вопрос в том, чтобы завод стабильно и долгосрочно функционировал. В противном случае (как в сказке про Золушку) все превратится в свою противоположность: вместо рабочих мест в регионе увеличится число безработных, а бюджет получит дополнительную нагрузку в виде необходимости поддерживать их существование.