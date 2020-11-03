Заводские фантазии. Можно ли на Алтае построить крупное промышленное предприятие и нужно ли оно вообще

Что нам стоит… завод построить
В своем анализе мы замахнулись на «крупную рыбину». Опыт строительства небольших предприятий разной отраслевой направленности у региона и так есть. А как насчет масштабного объекта уровня не ниже «Алтай-Кокса»? Возможно ли реализовать настолько амбициозный проект в Барнауле? Остались ли в крае строители такой квалификации?
С небес на землю нас вернул кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, менеджмента и маркетинга барнаульского филиала финансового университета Анатолий Ижболдин-Кронберг.
Экономист напомнил, что любые предприятия не строятся спонтанно. Их появлению предшествует весьма длительный подготовительный период.
Анатолий Ижболдин-Кронберг,
кандидат экономических наук:
В условиях рыночной экономики подготовка начинается с изучения конъюнктуры рынка, прежде всего платежеспособного спроса, так как в отсутствие такового данное мероприятие теряет смысл. Причем при выпуске более или менее сложной технически продукции оценивается потребность не локального (нашего краевого), а как минимум межрегионального или даже общероссийского уровня.
Внешние вливания и не только
Экономист отметил: второй важный вопрос — это инвестиции, причем внешние. И для Алтайского края он первостепенный, внутренних источников для их появления в регионе нет.
Анатолий Ижболдин-Кронберг,
кандидат экономических наук:
У нас хронически дефицитный бюджет и довольно бедное население, неспособное аккумулировать достаточное количество сбережений. Еще один фактор — это рабочая сила. Если речь идет о реальном (в том числе промышленном) производстве, то без профессионально подготовленных квалифицированных сотрудников ни одно предприятие не сможет стабильно работать.
В минпроме региона рассказали, что за шесть месяцев 2020 года крупными предприятиями инвестировано в проекты 5 млрд рублей из запланированных на этот год 13,3 млрд. Всего же за два года, начиная со второй половины 2018-го, в промышленность Алтайского края инвестировано 17,5 млрд рублей.
В министерстве добавили, что средства инвестируются как в действующие производственные площадки, так и в новые в различных отраслях промышленности (добыча полезных ископаемых, химия, машиностроение и многие другие).
Факт
За 8 месяцев 2020 года промышленными предприятиями и энергокомпаниями произведено продукции и оказано услуг на общую сумму 264,2 млрд рублей, что на 2% больше уровня января — августа прошлого года, отметили в министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.
В продолжение своих размышлений Анатолий Ижболдин-Кронберг добавил, что для объединения всех составляющих нужен также предприниматель в лице частного лица или государства. И важно, какой характер имеет экономика страны — открытый или закрытый.
Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин, имея внушительный опыт работы в сфере строительства, объяснил, что возведение завода «Алтай-Кокс» было стройкой всесоюзного масштаба. В него были вложены колоссальные ресурсы. В современных условиях такой проект повторить маловероятно.
Строительство столь масштабного предприятия сложно инициировать без федерального заказа, а главное — финансирования. Застройщик справедливо заметил, что инвесторов, способных вложиться в такой завод, в Алтайском крае вряд ли удастся найти.
Александр Мишустин,
председатель правления Союза строителей Алтайского края:
В сегодняшней экономической ситуации можно рассматривать строительство относительно небольшого промышленного предприятия. И в крае есть примеры: Корбалихинский рудник в Змеиногорском районе, Рубцовский рудник и другие. В любом случае для реализации проекта нужно привлекать инвесторов. И, вероятнее всего, это будут частные вложения. Только после этого для строительства выигрывается лицензия, затем разрабатывается рабочая документация. И только потом привлекаются строительные подразделения.
Александр Мишустин добавил, что глобальные стройки сегодня затевают преимущественно такие экономические гиганты, как «Роснефтегаз», «Роснефть» и «Газпромбанк». Кстати, именно они реализуют проект судостроительного комплекса «Звезда». По самым грубым оценкам, он уже обошелся в 202,2 млрд рублей.
Факт
ССК «Звезда» — стратегически важный для Дальнего Востока и российской судостроительной промышленности проект. Он реализуется по поручению президента и правительства РФ. Строительство комплекса началось в 2009 году, а запуск производства новой верфи состоялся 1 сентября 2016-го. Поэтапный ввод в эксплуатацию всего комплекса будет завершен к концу 2024 года.
Господдержка не помешает
Ко всему вышесказанному стоит добавить, что создание крупного или среднего завода в Алтайском крае зависит и от наличия механизмов поддержки. В министерстве пояснили, что для содействия в развитии промпредприятий правительством региона проводится системная работа по поддержке их инвестиционной деятельности.
Фонд развития Алтайского края предоставляет предприятиям льготные займы для реализации инвестпроектов. В настоящее время фонд участвует в реализации 15 проектов стоимостью свыше 1,8 млрд рублей.
Еще одним механизмом поддержки инвестиционной активности промышленных предприятий является субсидирование понесенных ими затрат при реализации проектов.
Резюмируя, в минпроме уверены, что в Алтайском крае созданы условия для реализации инвестиционных проектов, в том числе и в сфере промышленности и энергетики.
Уменьшаем аппетит
Александр Мишустин заметил, что в Барнауле можно было бы построить среднее по масштабу производственное предприятие. Для этого силы есть.
Его мнение разделяет Анатолий Ижболдин-Кронберг. Доцент финуниверситета рассказал, что такого рода предприятия периодически либо начинают функционировать на старых промплощадках (закрытых ранее), либо открываются на новых, так как затраты на их создание меньше, чем у «монстров». Кстати, одним из таких примеров является и завод «Русская кожа», недавно построенный в Заринске — среднее, по современным меркам, промышленное предприятие.
Мишустин, в свою очередь, пояснил, что в случае строительства завода с нуля нужно сначала найти на территории города или за его пределами подходящую площадку. Сможет ли Барнаул в пределах промышленной зоны выделить ее под возведение предприятия?
Вопрос, на который теоретически ответить сложно. И загвоздка не столько в земельном участке, сколько в инфраструктуре — наличии железной и автомобильной дорог, электричества, коммуникаций и прочего.
Вопрос самоопределения
В ходе анализа возможности строительства промышленного предприятия очень важно определиться с отраслью, на которую следует ориентироваться. Какая продукция востребована на региональном, федеральном и зарубежном рынках?
В минпроме отмечают, что в этом году в регионе наибольший прирост объемов (в 1,8 раза) зафиксирован в производстве машин и оборудования, объединяющем в основном производителей сельхозтехники. На 40% увеличились объемы металлургического производства.
Важно отметить и другие факторы. Анатолий Ижболдин-Кронберг пояснил, что в случае открытой экономики ни в какой из сфер потенциальный завод не будет успешным. Все необходимое уже производится в других странах и регионах, прежде всего в недалеко расположенном от Алтайского края Китае. Как правило, производство там дешевле и современнее.
Анатолий Ижболдин-Кронберг,
кандидат экономических наук:
Есть достаточно старая теория сравнительных преимуществ, которую еще в XIX веке сформулировал один из основоположников экономики Дэвид Рикардо. Согласно его учению, предприниматель (или страна) должен производить товары и услуги с относительно более низкими альтернативными издержками, чем кто-либо еще. Пока, к сожалению, это лучше получается у китайцев.
Другое дело закрытая экономика — та, в которой упор делается на создание и функционирование внутреннего производства. Здесь все как раз наоборот. Выгода и эффективность отходят на второй план, а на первый выходят национальные интересы. Среди них важнейшую роль играют обеспечение занятости и роста доходов населения. При этом не факт, что рынок будет насыщен качественными и недорогими товарами.
Анатолий Ижболдин-Кронберг,
кандидат экономических наук:
Конечно, в чистом виде ни та, ни другая система не существуют. Проблема в том, как найти приемлемое сочетание обеих, максимизировав преимущества каждой и минимизировав недостатки.
Кто возьмется за гуж
Предположим, что были найдены инвесторы и земля с коммуникациями, получены лицензия и разрешение на строительство. Что дальше?
А дальше ищем подрядную организацию, а то и не одну.
Александр Мишустин пояснил, что обычно для строительства крупного промышленного объекта привлекаются специальные профильные подразделения.
Ведь здания производственных и административных помещений возводятся по разным технологиям с использованием различных стройматериалов. В Алтайском крае таких организаций немного. Среди них, например, компания «СтальМонтаж».
Александр Мишустин,
председатель правления Союза строителей Алтайского края:
Если честно, я сомневаюсь, что в Алтайском крае найдется крупный застройщик, способный осилить масштабный объект. Конечно, рано или поздно появится генподрядчик, который за это возьмется, но в пул к нему придется собрать довольно много субподрядных организаций. И я думаю, что специализированные предприятия будут привлекаться не только из Алтайского края, но и из других регионов.
Что касается ресурсов и мощностей для производства алтайских стройматериалов (в частности, железобетона), то их хватит с лихвой. Правда, придется перепрофилировать некоторые предприятия.
Александр Мишустин,
председатель правления Союза строителей Алтайского края:
Сегодня при проектировании и возведении промышленных зданий и сооружений девелоперы уходят от громоздких конструкций советского времени. И, вероятнее всего, будет использоваться не столько железобетон, сколько металл. Кузбасс рядом, поэтому проблем не возникнет.
Развивая промышленность, развиваем строительство
Возведение даже среднего по масштабам завода, безусловно, положительно отразится на экономике региона и строительной отрасли в частности. В край будут привлечены инвестиции, смежные компании и предприятия увеличат объемы производства.
Все это потянет за собой рост количества рабочих мест. Не исключено, что начнется приток населения, которому нужно будет где-то жить. Круг замыкается.
В качестве положительного примера можно привести возведение объектов агропромышленного комплекса, в частности компании «Алтайский бройлер» (2008 год) и свинокомплекса «Алтаймяспром» (2012 год). Тогда было задействовано довольно много алтайских строительных компаний.
Считаем затраты
Говоря о строительстве промпредприятия, нельзя не сказать и о его примерной стоимости. Данный вопрос поставил в тупик экспертов. Дело в том, что смета на возведение любого объекта зависит от огромного количества факторов. В частности, в какой отрасли будет работать завод, каковы его масштабы и т. д. От этого зависит вид и количество стройматериалов, зарплаты, другие затраты.
С уверенностью можно сказать одно: суммы будут исчисляться десятками, а может быть, и сотнями миллиардов рублей.
Так, «Павловский деревообрабатывающий комбинат», где производят плиты МДФ, обошелся примерно в 6,5 млрд рублей. А завод «Русская кожа» построили примерно за 3 млрд.
Стоит ли овчинка выделки
Из всего вышесказанного возникает вопрос: а нужен ли Алтайскому краю новый завод?
Анатолий Ижболдин-Кронберг,
кандидат экономических наук:
А кому он не нужен? Вопрос в том, чтобы завод стабильно и долгосрочно функционировал. В противном случае (как в сказке про Золушку) все превратится в свою противоположность: вместо рабочих мест в регионе увеличится число безработных, а бюджет получит дополнительную нагрузку в виде необходимости поддерживать их существование.
Справка
По данным министерства промышленности и энергетики Алтайского края, индекс промпроизводства по итогам января — августа 2020 года сложился на уровне 98,3%. Это выше общероссийского индекса промпроизводства (95,5%).