«Займетесь делом». Мэр кубанского города позвал блогеров на завод

Глава города предложил им присмотреться к рабочим специальностям — устроиться косарями, уборщиками, рабочими по благоустройству.

Видеозапись с его обращением опубликована в Telegram-канале издания «Подъем».

«Обращение к блохерам! Так как вы остались все без работы (к счастью или к сожалению, не знаю), но пора браться за ум, за голову, поэтому приходите, у нас есть вакантные места», — не упустил мэр возможности кольнуть «интернет-работяг».

Свое приглашение на эти должности он объяснил тем, что представители трудовых профессий регулярно платят налоги.

«У вас появилась возможность заняться, наконец, делом. Мы вас ждем», — подытожил Панин.

Ранее представители алтайских компаний обсудили, как вывести из-под огня алтайское предпринимательство.