16 марта
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Экономика

«Займетесь делом». Мэр кубанского города позвал блогеров на завод

Мэр города Тимашевск Краснодарского края Николай Панин предложил блогерам, оставшимся без работы, устроиться рабочими на заводы, пишет «Лента».

Рабочий на заводе
Рабочий на заводе
СС0

Глава города предложил им присмотреться к рабочим специальностям — устроиться косарями, уборщиками, рабочими по благоустройству.

Видеозапись с его обращением опубликована в Telegram-канале издания «Подъем».

«Обращение к блохерам! Так как вы остались все без работы (к счастью или к сожалению, не знаю), но пора браться за ум, за голову, поэтому приходите, у нас есть вакантные места», — не упустил мэр возможности кольнуть «интернет-работяг».

Свое приглашение на эти должности он объяснил тем, что представители трудовых профессий регулярно платят налоги.

«У вас появилась возможность заняться, наконец, делом. Мы вас ждем», — подытожил Панин.

Ранее представители алтайских компаний обсудили, как вывести из-под огня алтайское предпринимательство.

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