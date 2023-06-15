«Зеленые» технологии будут развивать «Россети Сибирь» и Сбер

Участники договорились совместно реализовывать в Сибири ряд экологических проектов – от создания безопасных хабов зарядки электромобилей в городах и крупных населенных пунктах до обеспечения автономного подключения к электроэнергии отдаленных объектов банковской инфраструктуры.

Сеть электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей будет базироваться на площадках у офисов Сбера в СФО. Первая ЭЗС уже установлена у главного офиса Сбербанка в Красноярске. Новые ЭЗС со временем должны стать частью развитой макрорегиональной электрозарядной системы. Это будет способствовать росту доли экологичного транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Работа над улучшением экологической ситуации имеет много направлений. Электротранспорт – одно из них. В портфеле Сбера уже есть проекты по финансированию производства электрозарядных станций, поставок электромобилей и электросамокатов в разных регионах России. Согласно сценарию концепции развития электротранспорта, к 2030 году по российским дорогам будет ездить более 1,4 миллиона электромобилей. И Сибирь уже сейчас один из лидеров по количеству электромобилей. Рада, что вместе с «Россети Сибирь» мы сможем внедрять «зеленые» технологии и создавать условия для увеличения количества частного и общественного электротранспорта в Сибирском федеральном округе, – говорит Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка.