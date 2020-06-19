Золото на свалках. Профессор Ольга Антонова рассказала о том, что нужно для повышения плодородия алтайской земли

14−15 июля на altapress.ru пройдет большая экономическая конференция «Алтай Агро 2020». Тема выступления директора НИИ химизации сельского хозяйства и агроэкологии АГАУ, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Ольги Антоновой посвящена полученным эффектам применения органо-минеральных удобрений и звучит, на первый взгляд, просто: «Из лаборатории — в поле». На самом же деле, с применением удобрений в Алтайском крае все далеко не так радужно, как хотелось бы и ученым, и аграриям.

Навоз вывозят , иначе — штраф

— Ольга Ивановна , как бы раньше сказали , какова красная нить вашего доклада?

— Если кратко, то у нас в Алтайском крае катастрофически снижается плодородие почв. Снижается из-за того, что мы применяем очень низкие нормы внесения минеральных удобрений. И мы совсем забыли про такой важный фактор как органические удобрения, а они не только повышают плодородие, но и сохраняют экологию.

— Катастрофически — это как?

В 1990 году на Алтае вносили 9 млн тонн органических удобрений (компост, навоз, помет) и в среднем на 1 гектар пашни приходилось две тонны «органики». Начиная с 1995 года объемы стали уменьшаться.

Сельское хозяйство. unsplash.com

В последние годы органические удобрения стали применяться очень ограниченно. Сейчас ведь все эти удобрения официально называются отходами животноводства и птицеводства, а коли это «отходы», они требуют утилизации и переработки. И если кто-то из аграриев и вносит в почву органические удобрения, то окольными путями, не афишируя (особенно это касается птичьего помета), иначе оштрафуют.

Знаете, сколько в регионе каждый год накапливается отходов животноводства и птицеводства? Около 7 млн тонн! Чтобы совсем не затовариться, навоз вывозят на свалки. А это — золото.

В органических удобрениях собраны практически все элементы питания, необходимые растениям. Причем, соотношение элементов в них оптимальное. Веками поддерживался этот круговорот элементов: растение выросло, животные или птицы съели его и в отходах их жизнедеятельности оно вернулось в природу.

Урожай зерновых. Сельское хозяйство. СС0

Отряды плодородия и солома

— А как была поставлена работа с органикой в советское время?

— В каждом районе была «Агропромхимия». В данной структуре работали отряды плодородия, которые занимались комплексным агрохимическим окультуриванием полей (КАХОП). Проводилось известкование почвы, внесение органических удобрений специальной техникой.

В наших овощемолочных совхозах вносили до 100 тонн компостов и органических удобрений, которые брались с ферм и птицефабрик. Единственный недостаток был в том, что дальше пяти, максимум 10 километров от места получения компоста и навоза их не вывозили. Поэтому в советские времена пятая часть пашни стабильно получала эти удобрения. После распада СССР процесс пошел на убыль, особенно, когда в животноводстве стало резко сокращаться поголовье.

Директор НИИ химизации сельского хозяйства и агроэкологии АГАУ Ольга Антонова. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс».

Отдельная тема — солома. В советский период ее практически всю вывозили с полей. А в новое время стали оставлять на полях (хотя и часто сжигали!). Потом стало приходить понимание, что солома позволяет сохранить в почве влагу.

Самая же главная проблема заключалась в том, что снижалось содержание гумуса и каждый год происходила минерализация органических веществ (от 0,43 до 0,63 тонн с 1 гектара в зависимости от почвенно-климатической зоны). Но как только крестьяне стали оставлять солому на полях, средний уровень минерализации (иначе говоря, потерь) снизился до 0,38 тонны.

Таким образом в период с 2000 по 2005 годов потери удалось стабилизировать. Но органическое вещество все равно теряется! Проблема эта стоит остро. К сожалению, органические удобрения плохо вписываются в современные ресурсосберегающие технологии. Если конкретнее — в технологию «No Till», которая предполагает оставление соломы на полях.

Сельское хозяйство. unsplash.com

Она накапливается, идет естественный процесс минерализации и повышение мощности гумусного горизонта. Но если мы вносим органические удобрения, их нужно тут же заделывать в почву, чтобы не улетучился азот. И нужно либо плугом запахивать удобрения, либо лущильники или тяжелые бороны использовать. А это нарушение технологии «No Till».

Вот вам две причины того, почему резко снизилось внесение в почву органических удобрений: во-первых, высокотоннажная норма их внесения, во-вторых, противоречия с технологиями минимальной обработки земли. Даже в паровое поле уже не внесешь эти удобрения.

В то же время в крае растет численность дойного стада, развивается свиноводство и птицеводство, одних только птицефабрик полтора десятка. И вопрос использования отходов становится все острее и острее.

Сельское хозяйство. Корова. Анна Зайкова

Кальций пропадает

— Вдобавок в нашем регионе , насколько нам известно , идет сильное подкисление почв.

— Да, раньше кальций поступал в почву — как я уже говорила, на пятую часть пашни — с органическими удобрениями. Вдобавок крестьяне активно вносили на поля с зерновыми культурами простой суперфосфат с довольно высоким содержанием кальция. Сейчас пользуются двойным суперфосфатом, где кальция в десятки раз меньше, чем в простом, который перестали применять. Вносят еще комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий и отсутствует кальций.

Довольно много отчуждается из земли зерновыми культурами кальция и магния тоже, кстати. Соя, рапс, горох еще активнее выносят их. Все это ведет к подкислению почв. И как следствие — снижается урожайность, ухудшается качество, падает содержание белка, клейковины. Почвы со слабокислой средой характерны, к примеру, для нашей Бие-Чумышской зоны.

Урожай. Поле с зерновыми. СС0

Раньше кислая среда нивелировалась внесением необходимым органическим удобрением — суперфосфатом. А сейчас она ухудшает показатели качества выращиваемых там культур, начиная с пшеницы и заканчивая соей.

Дефекат и его потенциал

— Не случайно , кстати , почти на каждой «Зимней зерновой конференции» в Белокурихе говорится о необходимости повышения качества зерна. И что же делать?

— В 1990-е годы было проведено немало научных исследований, в том числе вашей покорной слугой. Одна из глав моей докторской диссертации посвящена известкованию почв. Кстати, Анатолий Николаевич Иванов, глава КФХ в Косихинском районе, защитил кандидатскую по известкованию серых лесных почв, давшему прекрасный результат по озимой ржи и картофелю. Исследования Ларисы Васильевны Дымовой установили эффективность известкования под сахарную свеклу и зерновые.

Урожай зерновых. СС0

В целом в крае 25% пашни имеют слабокислую и среднекислую реакцию среды. Так вот, во всех исследованиях показано, что отличным мелиорантом для таких почв — выщелоченных черноземов, серых и оподзоленных — является дефекат, отход сахарной промышленности. Из чего образуется дефекат? Эта тонкий слой той почвы, которая прилипла к корням свеклы. Ее на заводе, естественно, смывают. А в этой грязи есть гумус, азот, фосфор, кальций, микроэлементы. И всё это есть еще в жоме сахарной свеклы!

Мы в свое время — когда работал Бийский сахарный завод — изучали производимый там дефекат. В нем содержалось 55% кальция. А на современном Черёмновском — 70%! Дефекат можно считать прекрасным комплексным удобрением, которое проводит мелиорацию почвы, возвращая ей гумус, макро- и микроэлементы. Причем, макро- и микроэлементов в дефекате содержится даже больше, чем в навозе.

Пока дефекат нельзя официально применять. Коллеги из сахарного завода в Черемном занимаются процедурой его ввода в разрешительный список. Дело в том, что при выращивании свеклы используется немало пестицидов. Надо проверить наличие в дефекате не только остаточного количества пестицидов и тяжелых металлов (оно должно быть в пределах допустимой нормы), но и возбудителей болезней растений (например, корнееда).

Директор НИИ химизации сельского хозяйства и агроэкологии АГАУ Ольга Антонова. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс».

В Целинном районе есть известное на весь край хозяйство «Вирт», главой его является Павел Яковлевич Бейфорт. У «Вирта» с его технологией «No Till» существует проблема подкисления почв. Я предложила специалистам Черемновского сахзавода получить гранулы дефеката и вносить его как удобрение — иногда ведь любые агроприемы требуют отступления от правил. Возможно на полях, где почвы среднекислые, один раз в 4−5 лет можно отойти от технологии и внести по 2−3 тонн/га гранулированного дефеката.

— Ну да , в таком сложном деле как земледелие не может быть правил без исключений.

— В Черёмном уже доказали эффективность использования дефеката, который они вносят на своих полях в высоких нормах. При этом в крае не только у них есть большие запасы дефеката, он есть и на площадках Бийского завода (на Алейском заводе дефекатом в свое время отсыпали дороги — некуда было девать). Было время, когда запасы дефеката в крае составляли 50 млн тонн!

Урожай. Поле. Лето. СС0

Проблемы гранулирования

— Насколько сложно будет его гранулировать?

— У нас есть положительный опыт производства гранулированных органических удобрений из птичьего помета и компоста. В селе Озёрки Тальменского района мы нашли фирму, изготавливающую высокопроизводительные грануляторы, которые позволяют делать самую разнообразную продукцию. А в нашем аграрном университете трудится прекрасный инженер Михаил Григорьевич Желтунов, которого знают во многих уголках Алтайского края.

У него богатый опыт изготовления кормоцехов и сушилок. Михаил Григорьевич сконструировал сушилку для гранул из биокомпостов — она может работать на электроэнергии, дизтопливе, угле, дровах и даже кизяках. Стоимость получаемых гранул будет колебаться в зависимости от вида топлива. Самая дорогая, конечно, будет при использовании электроэнергии, самую дешевую дадут уголь и кизяки. Производство не только очень простое, но и безотходное — зола также идет на удобрение.

Зерно. Урожай. СС0

Гранулы дефеката можно было бы вносить вместе с семенами при посеве. Мы провели серию опытов, связанных с разработкой технических условий при производстве гранул из биокомпостов с использованием различных биопрепаратов. Опыты показали, что внесение в почву гранул из помета — в дозах полцентнера, центнер и два центнера — превышает эффективность применения при посеве полцентнера азотно-фосфорно-калийного удобрения «Азофоска».

Самое главное — улучшается качество зерна. В грануле помета содержится все, что требуется растению. Когда птица клюет зерно, она усваивает всего 25% питательных веществ и микроэлементов, 75% уходят в помет. А еще птичкам дают камушки, где много кальция и магния. И если вносить гранулы вместе с семенами, они (даже шестимиллиметровые) разлагаются очень быстро.

Тем самым повышается биологическая активность почвы, устойчивость к болезнетворным микроорганизмам, меньше понадобится применять химических средств. В этом удобрении есть стимуляторы роста — гуминовые соединения, которые утрачиваются почвой из-за процессов деградации.

Зерно. СС0

Проросточек только появляется, а его уже стимулируют гуминовые соединения, в доступной форме имеются все элементы питания, есть кальций с магнием, которые нейтрализуют кислотность почвы вокруг семян.

Гранулированный биокомпост — удобрение, которое прекрасным образом вписывается в органическое земледелие. Я всю жизнь шла к этому. Для птицефабрики «Первомайская» совместно с ее специалистами мы разработали технологическую линию получения гранул. Стоимость ее — 9−10 млн рублей.

Окупится линия — даже если вносить по 2 центнера гранул на гектар — за один год. В целом в крае можно организовать серийное производство таких линий — сюда впишутся и грануляторы, производимые в Озерках, и сушилки, разработанные Михаилом Григорьевичем Желтуновым.

Почва. www. fgu-radiovetlab.ru

У всех сельхозкультур есть так называемый критический период, когда появляется росток и начинают образовываться корни — в этот момент питательные вещества требуются в доступной форме. У всех культур критический период длится месяц после посева. Вот почему внесение гранулированных органических удобрений при посеве так жизненно важно и необходимо.

Степняки пока работают слабо

— Ольга Ивановна , как бы вы оценили грамотность алтайских аграриев в вопросах применения органно-минеральных удобрений?

— Она начинает расти. Очень хорошо, что крестьяне наконец-то озадачились вопросами плодородия почв. Первыми, кто осознал опасность, стали сельхозпроизводители Бие-Чумышской зоны. Влаги хватает, почвы всегда считались более-менее плодородными, а больших урожаев и часто качества нет и нет.

Зерно. Урожай. СС0

И если раньше крестьяне края ограничивались азотными удобрениями, то ныне стали покупать комплексные. Начали приобретать жидкие азотные удобрения, не требующие влаги для их растворения. В какой-то степени начали перестраиваться хозяйства Центральной зоны. Немножко хуже в нашей сухой степи.

— Как думаете , почему?

— Может, потому, что там всегда были невысокие урожаи. Степняки ведь брали другим — высоким содержанием белка в пшенице. Но сейчас в кулундинской пшенице этот показатель начал снижаться. Степняки пока слабо работают с удобрениями. Полтора-два килограмма удобрений на гектар посева — это капля в море.