Без заказов не останешься. 5 вопросов ui-дизайнеру о его работе в Барнауле и не только

Елена,
ux/ui дизайнер:
Мой путь дизайнера начался лет шесть назад, но плотно им занимаюсь только последние четыре года. Я начала интересоваться веб-дизайном еще в школе, но считала, что это всего лишь хобби детских лет.
Потом пошла в вуз учиться на экономический факультет и даже проработала 1,5 года оценщиком. Далее меня «занесло» в интернет-маркетинг. Тут я плотнее соприкоснулась с дизайном. Поняла, что тянет именно туда: начала учиться этому самостоятельно.
Окончила несколько онлайн-курсов по веб-дизайну, иллюстрации и верстке (чтобы вообще понимать, как верстальщик взаимодействует с твоим макетом). Также читала много статей на «Медиуме» и подобных площадках, смотрела уроки на «Ютубе», делала вымышленные работы и размещала их в портфолио. Благодаря им нашла работу веб-дизайнера в офисе в Барнауле. Вот так и завертелось.
Елена,
ux/ui дизайнер:
Мне кажется, что у нас в городе «потребность» в дизайнерах осознали сравнительно недавно. Сейчас многие компании ищут себе в штат графического дизайнера, но, к сожалению, не совсем понимают фронт его работ и «вешают» на него обязанности маркетолога, копирайтера. В результате подобного опыта в барнаульских компаниях я почувствовала себя в шкуре интернет-маркетолога, контент-менеджера и даже видеомонтажера.
В сфере IT все по-другому. Там есть четкое разделение на графического дизайнера, веб-дизайнера (его еще могут назвать digital-дизайнером), ux/ui-дизайнера и иллюстратора.
Дизайнеры двухмерной графики отмечают свой профессиональный праздник ежегодно 2 декабря. Для этого дня была выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December.
Да, как отмечает Елена Гуц, с 2020 года «территориальные границы» в IT-профессиях смываются, и каждый барнаулец может работать на компанию из любого другого города удаленно.
Елена,
ux/ui дизайнер:
В Барнауле дизайнеры нужны, но платить много им не собираются. Местные компании хороши как начальная ступень развития, но чтобы идти в профессии дальше — стоит смотреть шире. Но в других городах и спрос гораздо выше.
Елена,
ux/ui дизайнер:
Я всегда работала по найму в определенной компании. И в офисе, и на удаленке — работы очень много, так как все, что соприкасается с клиентом компании, нужно подавать в достойном и удобном виде.
Параллельно с основной работой брала дополнительные заказы — не только в Барнауле, но и в других городах. Один даже был из Стамбула. Подобных заказов порой было очень много.
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