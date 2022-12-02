Без заказов не останешься. 5 вопросов ui-дизайнеру о его работе в Барнауле и не только

Елена,

ux/ui дизайнер:

Мой путь дизайнера начался лет шесть назад, но плотно им занимаюсь только последние четыре года. Я начала интересоваться веб-дизайном еще в школе, но считала, что это всего лишь хобби детских лет.

Потом пошла в вуз учиться на экономический факультет и даже проработала 1,5 года оценщиком. Далее меня «занесло» в интернет-маркетинг. Тут я плотнее соприкоснулась с дизайном. Поняла, что тянет именно туда: начала учиться этому самостоятельно.

Окончила несколько онлайн-курсов по веб-дизайну, иллюстрации и верстке (чтобы вообще понимать, как верстальщик взаимодействует с твоим макетом). Также читала много статей на «Медиуме» и подобных площадках, смотрела уроки на «Ютубе», делала вымышленные работы и размещала их в портфолио. Благодаря им нашла работу веб-дизайнера в офисе в Барнауле. Вот так и завертелось.