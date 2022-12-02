2 декабря
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Работа и обучение

Без заказов не останешься. 5 вопросов ui-дизайнеру о его работе в Барнауле и не только

Барнаульским компаниям нужны веб-дизайнеры, но платить им много готовы далеко не все. Тем не менее, заказов таким специалистам хватает. В день 2D художника Ux/ui-дизайнер компании Enterra Soft Елена Гуц рассказала Altapress.ru, как ей работается в Барнауле и можно ли начать «дизайнить», если получил совсем другую специальность.

Елена, ux/ui-дизайнер.
Елена, ux/ui-дизайнер.
vk.com/enterraru
1
Как стать дизайнером, если получил другое образование?

Елена,
ux/ui дизайнер:

Мой путь дизайнера начался лет шесть назад, но плотно им занимаюсь только последние четыре года. Я начала интересоваться веб-дизайном еще в школе, но считала, что это всего лишь хобби детских лет.

Потом пошла в вуз учиться на экономический факультет и даже проработала 1,5 года оценщиком. Далее меня «занесло» в интернет-маркетинг. Тут я плотнее соприкоснулась с дизайном. Поняла, что тянет именно туда: начала учиться этому самостоятельно.

Окончила несколько онлайн-курсов по веб-дизайну, иллюстрации и верстке (чтобы вообще понимать, как верстальщик взаимодействует с твоим макетом). Также читала много статей на «Медиуме» и подобных площадках, смотрела уроки на «Ютубе», делала вымышленные работы и размещала их в портфолио. Благодаря им нашла работу веб-дизайнера в офисе в Барнауле. Вот так и завертелось.

Макет сайта.
Макет сайта.
Елена Гуц, ux/ui-дизайнер
2
Насколько тяжела и востребованна работа дизайнера в Барнауле?

Елена,
ux/ui дизайнер:

Мне кажется, что у нас в городе «потребность» в дизайнерах осознали сравнительно недавно. Сейчас многие компании ищут себе в штат графического дизайнера, но, к сожалению, не совсем понимают фронт его работ и «вешают» на него обязанности маркетолога, копирайтера. В результате подобного опыта в барнаульских компаниях я почувствовала себя в шкуре интернет-маркетолога, контент-менеджера и даже видеомонтажера.

В сфере IT все по-другому. Там есть четкое разделение на графического дизайнера, веб-дизайнера (его еще могут назвать digital-дизайнером), ux/ui-дизайнера и иллюстратора.

Дизайнеры двухмерной графики отмечают свой профессиональный праздник ежегодно 2 декабря. Для этого дня была выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December.

3
Удаленка для дизайнера — приятный бонус?

Да, как отмечает Елена Гуц, с 2020 года «территориальные границы» в IT-профессиях смываются, и каждый барнаулец может работать на компанию из любого другого города удаленно.

Макет сайта.
Макет сайта.
Елена Гуц, ux/ui-дизайнер
4
Сколько могут заплатить веб-дизайнеру в Барнауле?

Елена,
ux/ui дизайнер:

В Барнауле дизайнеры нужны, но платить много им не собираются. Местные компании хороши как начальная ступень развития, но чтобы идти в профессии дальше — стоит смотреть шире. Но в других городах и спрос гораздо выше.

5
Легко ли найти заказы барнаульскому веб-дизайнеру?

Елена,
ux/ui дизайнер:

Я всегда работала по найму в определенной компании. И в офисе, и на удаленке — работы очень много, так как все, что соприкасается с клиентом компании, нужно подавать в достойном и удобном виде.

Параллельно с основной работой брала дополнительные заказы — не только в Барнауле, но и в других городах. Один даже был из Стамбула. Подобных заказов порой было очень много.

Макет сайта.
Макет сайта.
Елена Гуц, ux/ui-дизайнер

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