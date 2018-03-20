Говорящий робот будет искать персонал для крупного колл-центра в Барнауле. Как это работает?

1 Как Вера общается?

Разговор Вера начинает с фразы "Добрый день, меня зовут Вера, я робот, звоню по поводу работы". Создатели проекта решили, что человека на другом конце провода лучше сразу предупреждать, что ему звонит робот, чтобы избежать недоразумений.

Далее Вера произносит текст о вакансии, составленный работодателем. И спрашивает, интересует ли человека эта работа. При положительном ответе, робот задает от трех до пяти дополнительных вопросов, а потом завершает общение.