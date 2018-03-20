Говорящий робот будет искать персонал для крупного колл-центра в Барнауле. Как это работает?

В середине марта "Ростелеком" начал внедрять в Сибири HR-робота Веру, которая должна разгрузить службу персонала. Он работает на базе нейросетей, умеет говорить и распознавать речь. На первом этапе Вера будет использоваться для найма массовых специалистов — операторов колл-центра (находится в Барнауле), специалистов отдела активных продаж. Altapress.ru разбирался, как работает технология.
Разговор Вера начинает с фразы "Добрый день, меня зовут Вера, я робот, звоню по поводу работы". Создатели проекта решили, что человека на другом конце провода лучше сразу предупреждать, что ему звонит робот, чтобы избежать недоразумений.
Далее Вера произносит текст о вакансии, составленный работодателем. И спрашивает, интересует ли человека эта работа. При положительном ответе, робот задает от трех до пяти дополнительных вопросов, а потом завершает общение.
Специалист анализирует анкеты, которые собрала Вера, и "отфильтровывает" кандидатов. Наиболее подходящих отправляют на видеоинтервью с Верой. Тех, кто пройдет и его, пригласят на собеседование.
Робот подключен к пяти популярным сайтам о поиске работы. Кандидатов для обзвона он выбирает из размещенных на них резюме. Для этого он сопоставляет данные соискателя с требованиями вакансии.
Робот может оценивать тысячи кандидатов на вакансии одновременно: отбирать резюме, обзванивать, проводить видеособеседования. Человек же отрабатывает резюме по одному. Поэтому Вера помогает экономить время и людские ресурсы. А кадровики делают только ту работу, которую нельзя автоматизировать.
Не все люди дослушивают речь Веры до конца, потому что у многих автоматически срабатывает негатив, накопившийся по отношению к коммерческим обзвонам.
Робот не всегда абсолютно точно распознает речь, из-за чего общаться с ним бывает не очень комфортно. По той же причине ошибки в интерпретации результатов телефонного собеседования могут возникнуть и в службах персонала.
Веру в 2015 году придумал предприниматель и основатель компании "Стафори" Владимир Свешников из Санкт-Петербурга. Партнером по стартапу стал Александр Ураскин.
В конце 2015 года в проект инвестировал 15 млн рублей акселератор ФРИИ, получив долю 29%.
Несколько крупных компаний в России уже тестировали Веру: "М.Видео", "Пятерочка", PepsiCo, МТС. Летом 2017 года, после трехмесячных тестов, МТС заключил годовой контракт на использование Веры. Применялась ли она для набора кадров в барнаульский колл-центр оператора, в компании не уточнили.
Сумма контракта "Ростелекома" с разработчиком Веры составила 4,4 млн рублей.
Создатели объяснили, что Верой робота назвали потому, что это имя короткое, легко запоминается и хорошо выглядит при написании латинницей. Кроме этого, проект получился не сразу. Во многом все удалось благодаря тому, что создатели не сдались, а продолжали верить и работать.
Вера далеко не первый говорящий робот. В прошлом году компания Яндекс запустила голосового помощника Алису. Чтобы пообщаться с Алисой, в смартфон нужно установить специальное приложение. Она тоже распознает речь и может поддерживать простейшую беседу, помогает искать нужную информацию.
В технике Apple таким помощником выступает робот Siri. Он умеет распознавать речь и выполнять разные голосовые команды.
А в Алтайском крае создали своего говорящего робота — программа Call Office барнаульского предпринимателя Евгения Абрамова обзванивает должников коммунальных услуг, чтобы напомнить им оплатить счета.
Цифра
Более 850 человек работает в колл-центре "Ростелекома" в Барнауле, из них операторов — более 700.
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