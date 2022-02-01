Короткая рабочая неделя. Как россияне относятся к четырехдневке

4

Сколько времени надо , чтобы перейти на четырехдневку?

21% граждан считают: перейти на четырехдневку можно больше чем за полгода. Еще 15% респондентов уверены, что на сокращение рабочей недели потребуется несколько месяцев, а 11% оценивают сроки в несколько недель.