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Работа и обучение

Короткая рабочая неделя. Как россияне относятся к четырехдневке

Обсуждения о переходе на короткую рабочую неделю продолжаются. Рассказываем, как россияне относятся к четырехдневке.

Компьютер.
Компьютер.
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1
Сколько россиян относятся к четырехдневке положительно?

78% респондентов относятся к переходу на четырехдневку положительно, ссылается РИА Новости на результаты исследования «Работа.ру».
Отмечается, что опрос провели в январе, и в нем поучаствовали больше 5 тыс. пользователей сервиса из России.

2
Что спросили у респондентов?

У пользователей «Работа.ру» спросили: «Согласны ли вы с утверждением, что три выходных дня в неделю лучше двух?»

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
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3
Сколько человек — против четырехдневки?

Против 4-дневной рабочей недели выступили 47% опрошенных. Они отметили, что такой график им не подходит.

4
Сколько времени надо, чтобы перейти на четырехдневку?

21% граждан считают: перейти на четырехдневку можно больше чем за полгода. Еще 15% респондентов уверены, что на сокращение рабочей недели потребуется несколько месяцев, а 11% оценивают сроки в несколько недель.

5
Кто — инициатор четырехдневки?
Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Анна Зайкова.

Впервые сократить рабочую неделю предложил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в 2019 году.

В октябре 2020-го по его же инициативе к идее вернулись. Тогда Медведев заявил, что выходные реально продлить из-за технологического процесса. У людей, уточнил политик, остается больше времени на отдых.

6
А зарплаты сократят из-за четырехдневки?
Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Нет. Медведев убежден, что зарплаты не должны сокращаться из-за перехода на четырехдневку.

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