Короткая рабочая неделя. Как россияне относятся к четырехдневке

78% респондентов относятся к переходу на четырехдневку положительно, ссылается РИА Новости на результаты исследования «Работа.ру».
Отмечается, что опрос провели в январе, и в нем поучаствовали больше 5 тыс. пользователей сервиса из России.
У пользователей «Работа.ру» спросили: «Согласны ли вы с утверждением, что три выходных дня в неделю лучше двух?»
Против 4-дневной рабочей недели выступили 47% опрошенных. Они отметили, что такой график им не подходит.
21% граждан считают: перейти на четырехдневку можно больше чем за полгода. Еще 15% респондентов уверены, что на сокращение рабочей недели потребуется несколько месяцев, а 11% оценивают сроки в несколько недель.
Впервые сократить рабочую неделю предложил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в 2019 году.
В октябре 2020-го по его же инициативе к идее вернулись. Тогда Медведев заявил, что выходные реально продлить из-за технологического процесса. У людей, уточнил политик, остается больше времени на отдых.
Нет. Медведев убежден, что зарплаты не должны сокращаться из-за перехода на четырехдневку.