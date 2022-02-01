Россияне получат по 10 тысяч в феврале. Кому и почему положена выплата

1 Кто и как может получить 10 тыс. рублей в феврале?

Как сообщает Primpress, 10 тыс. рублей с 1 февраля может получить тот, кто впервые оформил себя в качестве самозанятого.

Отмечается, что при этом необязательно владеть бизнесом. Достаточно обладать небольшим стабильным доходом, к примеру, от репетиторства или помощи людям по дому.