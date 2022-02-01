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Экономика

Россияне получат по 10 тысяч в феврале. Кому и почему положена выплата

С 1 февраля россияне смогут подать заявление и оформить выплату на 10 тыс. рублей. Рассказываем, кому и почему единоразово начислят сумму в подарок.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com
1 Кто и как может получить 10 тыс. рублей в феврале?

Как сообщает Primpress, 10 тыс. рублей с 1 февраля может получить тот, кто впервые оформил себя в качестве самозанятого.

Отмечается, что при этом необязательно владеть бизнесом. Достаточно обладать небольшим стабильным доходом, к примеру, от репетиторства или помощи людям по дому.

2 Потратить подарочные 10 тыс. можно на любые цели?

Нет. Самозанятые смогут потратить подарочные 10 тыс. рублей только на снижение налоговой нагрузки.

Самозанятость.
Самозанятость.
Altapress.ru.
3 А какой налог платят самозанятые?

Издание подчеркивает, что самозанятые платят налог по низкой ставке — 4%, для доходов от реализации товаров, работ и услуг физлицам.

Добавим, что он составляет 6% для тех, кто получает доходы от реализации товаров или услуг ИП.

А еще с 1 февраля выросли пенсии, социальные пособия и маткапитал.

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