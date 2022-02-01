Россияне получат по 10 тысяч в феврале. Кому и почему положена выплата

Как сообщает Primpress, 10 тыс. рублей с 1 февраля может получить тот, кто впервые оформил себя в качестве самозанятого.
Отмечается, что при этом необязательно владеть бизнесом. Достаточно обладать небольшим стабильным доходом, к примеру, от репетиторства или помощи людям по дому.
Нет. Самозанятые смогут потратить подарочные 10 тыс. рублей только на снижение налоговой нагрузки.
Издание подчеркивает, что самозанятые платят налог по низкой ставке — 4%, для доходов от реализации товаров, работ и услуг физлицам.
Добавим, что он составляет 6% для тех, кто получает доходы от реализации товаров или услуг ИП.
А еще с 1 февраля выросли пенсии, социальные пособия и маткапитал.